Суд отказался отстранить генпрокурора Стояногло от расследования дела Мораря

Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь требовал, чтобы генпрокурор был отстранен от ведения его дела.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) отклонила ходатайство об отстранении генерального прокурора Республики Молдова Александра Стояногло от расследования дела бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением. Запрос Мораря был признан судом необоснованным, говорится в сообщении на сайте ВСП.

Виорел Морарь 22 января подал ходатайство об отводе генерального прокурора Александра Стояногло от уголовного дела в котором он фигурирует в качестве обвиняемого. В качестве главного аргумента в пользу отвода генпрокурора Морарь сослался на высказанные главой прокуратуры публичные обвинения в свой адрес, чем "были нарушены право на справедливое судебное разбирательство и презумпция невиновности".

ВСП рассмотрел заявление, отклонив его как необоснованное.

Напомним, Мораря задержали 19 января 2021 года, в тот же день ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, внесении заведомо ложных сведений в официальные документы, незаконном задержании или аресте и сознательном преследовании невиновного – действиях, совершенных в отношении совладельцев одной из сетей заправок.

Сообщалось, что он якобы действовал при соучастии с нижестоящим прокурором, двумя сотрудниками милиции и другими, пока не установленными лицами.

Впоследствии Виорел Морарь был доставлен к судье для предварительного ареста, учитывая серьезность фактов и риск воспрепятствования надлежащему проведению расследования.

Следствие продолжается.

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