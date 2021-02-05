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Илан Шор

Очередная отсрочка: в Кагуле перенесли заседание по делу Шора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210205/33505652/ocherednaya-otsrochka-v-kagule-perenesli-zasedanie-po-delu-shora.html

Очередное заседание суда по делу находящегося в розыске депутата Илана Шора не состоялось. Следующее должно состояться через неделю.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Судебное заседание по делу Илана Шора, назначенное на пятницу, 5 февраля, не состоялось. Об этом говорится в сообщении на сайте Апелляционной палаты Кагула.

Причина переноса та же, что была оглашена и в среду, 3 февраля: ходатайство об отводе судьи не было рассмотрено.

Илан Шор.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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По этой же причине ранее не состоялись судебные слушания, назначенные на 22 и 27 января, а также 3 февраля. Адвокаты Шора обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить процедуру отвода судей, тогда инстанция признала их решение необоснованным.

Следующее слушание по делу Шора назначено на пятницу, 12 февраля.

Речь идет о процессе по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа. 

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьер-министра Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Отметим, что Высший совет магистратуры одобрил заявление об отставке судьи-докладчика по этому делу Нины Велевой. Она продолжит исполнять свои обязанности по делу, пока в Официальном Мониторе не будет опубликовано решение ВСМ об ее отставке.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
С четвертой попытки: ВСМ одобрил отставку судьи по делу Шора

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. 

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

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