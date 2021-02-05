Дмитрий Дьяков: этот психоз молдавские партии создали собственноручно

Почетный председатель Демократической партии считает, что стране прямо сейчас нужно дееспособное правительство, однако уверен, что досрочные выборы в Молдове уже неизбежны.

Один из самых опытных политических деятелей за всю историю постсоветской Молдовы Дмитрий Дьяков дал интервью Sputnik Молдова.

– Дмитрий Георгиевич, вы на днях сказали, что фракция Демократической партии Молдовы категорически отказывается принимать участие в голосовании по кандидатуре премьера. Почему?

– Во-первых, "категорически" – это ваше слово, не мое. Во-вторых, Демократическая партия не обладает решающим голосом в этом вопросе, и располагая лишь 11 депутатами, в любом случае должна была бы примкнуть к одному из "лагерей".

Разумеется, мы хотим, чтобы в Молдове хотя бы на некоторое время сформировалось полноценное, дееспособное правительство, чтобы наладилось положение дел в экономике, социальной сфере, решились проблемы, связанные с пандемией. А после этого, без спешки и надрыва, можно идти и на досрочные выборы.

Но голосовать за это правительство Демпартии сегодня попросту не с кем – одни не хотят, другие не могут.

– Полагаете, досрочные парламентские все же неизбежны?

– Ситуация, сложившаяся ныне в Молдове, беспрецедентна и для республики, и, думаю, для большинства стран мира. Положение, когда по результатам президентских выборов в отставку уходит не только правительство, но еще и парламент оказывается в одном шаге от роспуска, мягко говоря, необычное.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дьяков на трибуне парламента.

При этом досрочные парламентские выборы – удовольствие очень дорогое, а денег в бюджете нет.

Более того, нет и абсолютно никакой гарантии, что следующий состав парламента будет как-то принципиально отличаться от нынешнего.

"Миграция" депутатов из одной фракции в другую была отличительной чертой молдавского законодательного органа каждого созыва без исключения и уже некой "дурной привычкой" отечественного парламентаризма.

Но да, скорее всего досрочные выборы в Молдове уже неизбежны.

– Насколько, скажем так, всерьез президент Санду предлагает парламенту кандидатуру Натальи Гаврилицы?

– Считаю, мы сейчас наблюдаем за тем, как госпожа Гаврилица, получив партийное задание, играет порученную ей роль. Не более того.

Я совсем не убежден, что Майя Санду выдвинула бы эту фигуру в другой ситуации. Судя по всему, задача заключается в том, чтобы как можно быстрее пройти оба раунда голосования "против".

То есть это некий политический маневр, призванный спровоцировать роспуск парламента и досрочные выборы.

– Это подтверждается и той абсурдной ситуацией, когда фракция PAS заявляет, что не станет голосовать за кандидата, предложенного ее же вчерашним партийным лидером?

– Этот психоз многие молдавские партии создали собственноручно – бесконечными популистскими заявлениями, в которых в итоге сами же и запутались.

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– Вы полностью исключаете вероятность того, что фракция социалистов и их союзники в парламенте проголосуют "за"?

– Я с представителями Партии социалистов на эту тему не говорил, но не исключаю ни один из возможных вариантов развития событий.

По всей видимости, в ПСРМ сейчас активно анализируют ситуацию, просчитывают последствия того или иного шага. Решение, думаю, будет зависеть от того, что именно сочтут социалисты для себя более выгодным.

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– Допустим, парламент утвердит кандидатуру Гаврилицы. Насколько долгосрочным, на ваш взгляд, будет мандат ее кабинета?

– Не сомневаюсь, что такое правительство сразу войдет в противоречие и конфликт с парламентским большинством. Однако миноритарные кабинеты министров не так уж редко оказываются вполне дееспособными и работают успешно.

Я бы на месте госпожи Санду все же попытался найти общий язык с парламентским большинством хотя бы по некоторым позициям. Просто для того, чтобы показать молдавскому обществу: мы можем находить компромиссы и решать проблемы.

Впрочем, пока совершенно непонятно, окажется ли (пока чисто теоретическое) правительство Гаврилицы способными принимать важные для страны решения и нести за них ответственность.

– Дмитрий Георгиевич, не объясните, почему молдавские правые так уверены, что смогут на досрочных парламентских выборах повторить результат Санду, показанный на выборах президентских?

– Пока вроде бы, по всем прогнозам, ситуация "пятьдесят на пятьдесят". И я не возьмусь прогнозировать, каковы будут настроения молдавского избирателя месяцев через пять.

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Маятник, так сказать, очень неустойчив и может в любой момент качнуться и в ту, и в другую сторону.

– Вы сейчас уже можете что-нибудь сказать о Майе Санду как о главе государства?

– Нет, еще слишком мало времени она провела на посту президента. Да, какие-то ее шаги можно считать удачными, какие-то – особенно те, что связаны с темой нового правительства – не очень.

– Демпартия будет участвовать в досрочных выборах, если таковые будут объявлены?

– А куда деваться? (Смеется). Неизвестно, что ждет Молдову после них, но я уверен, что весь период до их проведения политическая ситуация в республике будут оставаться крайне нестабильной. К сожалению...

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