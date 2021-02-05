Кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица представила команду правительства

В состав кабинета министров, который предлагает кандидат в премьеры, вошли советники президента Майи Санду, а также депутаты парламента от фракции PAS.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Наталья Гаврилица представила команду правительства под своим руководством. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице партии "Действие и солидарность" (PAS) в Facebook.

© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate Состав правительства кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы

Состав кабмина Гаврилицы выглядит так:

Президент Молдовы Майя Санду на прошлой неделе предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила: она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

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Согласно местному законодательству кандидат на должность премьера в течение 15 календарных дней после выдвижения обращается за вотумом доверия парламента программе деятельности и всему списку кабинета министров.

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