Кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица представила команду правительства

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Наталья Гаврилица представила команду правительства под своим руководством. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице партии "Действие и солидарность" (PAS) в Facebook.
Состав кабмина Гаврилицы выглядит так:
- Виорел Чиботару – вице-премьер по реинтеграции. Ранее Чиботару возглавлял Центр информирования и документирования НАТО в Молдове, а с 18 февраля по 30 июля 2015 был руководителем Минбороны Молдовы при премьере Кирилле Габуриче. С 2016 по 2018 годы руководил Либерально-демократической партией Молдовы;© Sputnik / Rodion Proca
- Розалина Албу – министр финансов. В 2019 году была руководителем аппарата в Министерстве финансов, а в период 2008-2012 годов возглавляла отдел по разработке бюджета и долгосрочных прогнозов. В течение 7 лет работала на руководящих должностях в Microsoft Ireland и Ericsson Moldova;
- Сергей Литвиненко – министр юстиции. Литвиненко – один из основателей и вице-председатель PAS, которой до избрания президентом руководила Майя Санду. В 2019 году избран депутатом парламента республики. С июня по ноябрь 2019 года был председателем комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, а затем членом комиссии;
- Ион Лука – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Согласно информации, размещенной на сайте PAS, Лука – винодел с более чем 15-летним опытом, специалист в винодельческой отрасли и управлении сельскохозяйственными проектами;
- Алла Немеренко – министр здравоохранения, труда и социальной защиты. В настоящее время Немеренко занимает пост советника президента в области здравоохранения. В 2019 году она руководила Минздравом; © Sputnik / Rodion Proca
- Анатолий Носатый – министр обороны. До 2020 года он руководил оперативным управлением Генштаба Национальной армии. В 2014-2018 годах был военным офицером департамента операций по поддержанию мира ООН в Нью-Йорке. Носатый окончил Военный институт в Одессе. У него есть степень магистра стратегий национальной безопасности Университета национальной обороны США. Награжден орденами "Верность Родине" и "За воинские заслуги", Международной медалью ООН за участие в миссиях ООН и медалью "Бронзовая звезда" за участие в двух постконфликтных гуманитарных миссиях в Ираке;
- Михай Попшой – министр иностранных дел и европейской интеграции. Вице-председатель PAS и вице-спикер парламента Молдовы. С 2010 по 2014 год работал политическим аналитиком в политико-экономическом отделе посольства США в Республике Молдова, а ранее работал в Центре информации и документации НАТО;© Sputnik / Mihai Caraus
- Анна Ревенко – министр внутренних дел. На данный момент она занимает пост советника президента Молдовы в области национальной обороны и безопасности и секретаря Высшего совета безопасности. Работала исполнительным директором Международного центра La Strada в республике. В 2012-2015 годах возглавляла Центр по борьбе с торговлей людьми Генерального инспектората полиции МВД, а в 2013-2015 годах была ответственным лицом от Генинспектората, отвечающим за организацию реализации плана действий относительно безвизового режима с ЕС;
- Андрей Спыну – министр экономики и инфраструктуры. В настоящий момент Спыну – генеральный секретарь администрации президента Молдовы и генеральным секретарем PAS. В 2019 году занимал должность генерального секретаря правительства республики, а в период 2015–2016 годов был заместителем министра молодежи и спорта; © Sputnik / Rodion Proca
- Анатолий Топалэ – министр образования, культуры и науки. На данный момент генеральный секретарь этого же министерства. В период 2015-2019 годов возглавлял Национальное агентство по учебным программам и оценке, а с 2013 по 2015 год был директором Агентства по обеспечению качества.
Президент Молдовы Майя Санду на прошлой неделе предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила: она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.
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Согласно местному законодательству кандидат на должность премьера в течение 15 календарных дней после выдвижения обращается за вотумом доверия парламента программе деятельности и всему списку кабинета министров.
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