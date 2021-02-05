Израиль готовится к отмене карантинных мер по противодействию пандемии

В то же время власти страны решили, что аэропорт Бен-Гурион будет закрыт, прием и отправка авиарейсов приостановлены до 20 февраля.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. С 7 февраля власти Израиля планируют начать постепенный выход страны из карантина. А пока правительство Израиля утвердило продление до этого числа срока действия жестких карантинных ограничений, сообщают посольство Молдовы в Израиле и сайт Министерства иностранных дел Израиля.

"В соответствии с предложением премьер-министра и министра здравоохранения, с 7 февраля отменяется ограничение передвижения на расстояние до километра от дома, откроются для посещения заповедники, национальные парки, памятники старины и пр., расположенные на открытом пространстве, будут разрешены предоставление услуги take away, услуг в формате 1:1 и работа без приема посетителей", – говорится в сообщении МИД страны.

До 7 февраля все эти ограничения остаются в силе.

Власти Израиля также решили, что аэропорт Бен-Гурион будет закрыт, а полеты в Израиль и из Израиля будут приостановлены до 20 февраля 2021 года.

"Наша ситуация отличается от ситуации в других странах: они просто вводят карантин и больше ничего. Мы можем очень осторожно и постепенно выходить из карантина, поскольку способны вакцинировать более 90% населения старше 50 лет за две недели. Это должно стать нашей самой важной задачей", – цитирует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пресс-служба МИДа.

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