Кабинет министров Майи Санду — 2

Среди кандидатов в члены правительства — три вице-председателя пропрезидентской PAS, советники Санду, генсек президентской администрации и секретарь Высшего совета безопасности при главе государства.

Кабинет министров Натальи Гаврилицы, состав которого был опубликован сегодня, удивителен по многим причинам.

Во-первых, это первое и единственное в Молдове правительство, о котором точно известно, что его не утвердят — задолго до посещения парламента кандидатом в премьеры.

Летчики, сбитые до взлета

Об отказе голосовать за состав кабинета, собранного Гаврилицей, первой заявила пропрезидентская "Действие и солидарность" (PAS), при том, что целых три вице-председателя партии (в том числе и сама Гаврилица) находятся в списке в числе кандидатов. Из них двое, Михай Попшой и Сержиу Литвиненко — депутаты парламента.

И это будет невиданный в истории прецедент, когда два кандидата на должность глав министерств, сидя в парламенте, будут голосовать против себя самих.

Вслед за PAS о том же заявила "Платформа DA", а за ними и Партия социалистов. В итоге Наталья Гаврилица оказалась в роли летчика, сбитого еще до взлета. Даже хуже, потому что еще ни один кандидат в премьер-министры не получал задания работать над программой, которую изначально никто не собирался выполнять.

Что-то в этом есть от средневекового праздника, когда на один день в году выбирали "потешного короля", воздавая ему монаршьи почести. Можно называть это правительство хоть "техническим", хоть "фиктивным", суть одна — кабинет не настоящий.

Раздутые ожидания

Должно быть, Гаврилица обладает философским складом ума, который позволяет сохранять жизнерадостность вне зависимости от ужасов окружающей действительности. Иначе не понять, почему она с серьезным видом рассуждала в телевизионном эфире о достоинствах своей программы — хотя уже известно, что эта программа никогда не будет принята.

Иначе как запредельным оптимизмом не назвать ответ кандидата в премьеры на одном из телеканалов, что будет, если за ее программу проголосуют фракции ПСРМ и "Шор".

"Не думаю, что эти депутаты поднимут руку, когда увидят нашу программу. Мы разработали программу, которая прямо противоречит тому, как коррумпированные политики видят роль государства", — бодро заявила она.

И так и тянет спросить: а PAS и "Платформа DA" — поднимут руку?

Это умение — заменять рассудительность политическими декларациями и не обращать внимания на реальность — присуще многим руководителям президентской команды, богато представленной в кабинете министров.

Наталья Гаврилица произнесла всего за несколько дней столько слов о революционности новой программы правительства и блистательности его нового состава, что это не могло не закончиться провалом. Так бывает со всяким посредственным продуктом, которому придали раздутый рекламный бюджет, создав атмосферу завышенных ожиданий.

Но то, что показала вице-председатель PAS, даже со всеми возможными скидками, оказалось хуже ожиданий самых заниженных.

Команда мечты

Во-первых, в этой команде, за некоторыми исключениями, нет специалистов с опытом управления не то, чтобы государством, а хотя бы сколько-нибудь большими коллективами.

Судите сами, чтобы попасть на должность руководителя отдела в супермаркете, вам придется пройти через выматывающие допросы кадровиков о стаже вашей работы на похожих должностях и "а почему вы хотите работать в нашей компании?".

А вот для того, чтобы занять пост министра, вам не нужно практически ничего. Вы буквально можете зайти с улицы и тут же начать руководить министерством. По крайней мере, именно так выглядит кабинет Гаврилицы.

Из 10 кандидатов только одна — Алла Немеренко — была министром в правительстве Майи Санду. Но лучше бы ее в новом составе кабмина не было: мало того, что министерство здравоохранения под ее руководством не продемонстрировало успехов, так еще и репутацию себе Немеренко заработала сомнительную. Речь не только о вопросах о происхождении ее диплома (на которые Немеренко еще ясно не ответила), но и о шовинистическом посте в Facebook, который бывшая глава Минздрава не сразу и неохотно удалила.

Кроме нее, некоторым опытом государственного управления обладают коммерсант Андрей Спыну — бывший вице-министр молодежи и спорта (которого почему-то прочат на пост главы Минэкономики) и Анатолие Топалэ (генсек Минобразования). Несколько наособицу стоит кандидат на пост министра обороны Анатолие Носатый. Он командовал батальоном и возглавлял управление в Генштабе.

Остальные, при всем уважении — это "менеджеры программ" при отечественных, иностранных и международных организациях, "реализаторы проектов", общественники.

Чем может управлять такая команда — не вполне понятно. С управлением яхтой оно точно не справится, даже в тихую погоду.

"Однопартийное правительство"

Во-вторых, никогда еще в Молдове не было кабинета министров, который так демонстративно выглядел бы "однопартийным". Даже первое сообщение о составе правительства было опубликовано не на официальном сайте парламента, а на партийном сайте PAS (кстати, сайт не выдержал нагрузки, когда все ринулись знакомиться с фамилиями, и на время рухнул).

В нашей небольшой стране политика — это жизнь среди груды камней в стеклянном доме. И первое, что уяснял для себя начинающий молдавский политик, так это простую максиму — его ждет жизнь, полная компромиссов.

Даже если у тебя все карты на руках, даже если ты можешь составить правительство исключительно из своих однопартийцев, даже если тебе очень этого хочется — ты не должен этого делать. Скрепя сердце, придется семь раз отмерить, придав "персональному составу" хотя бы видимость равноудаленности и технократичности. Просто, чтобы не восстановить против себя всех остальных, не нарушить хрупкий баланс власти, сохранить возможность для диалога.

Судя по представленному составу кабинета министров, в этом стеклянном доме администрация президента намерена вести себя даже не как слон из поговорки (тот искренне пытался не задеть посуду), а как раздраженный носорог.

Среди кандидатов — три вице-председателя пропрезидентской PAS, советники президента, генсек президентской администрации и секретарь Высшего совета безопасности при президенте. Фактически, это не кабинет Гаврилицы — это кабинет Майи Санду — 2.

А отсутствие в правительственной команде выходцев из других, когда-то дружественных Майе Санду партий, прежде всего из "Платформы DA", прямо-таки бросается в глаза. Можно не сомневаться, что бывшие соратники тоже приняли это к сведению.

Курс на конфликт

Наибольшее удивление среди всех кандидатов вызывает появление Виорела Чиботару в роли кандидата на пост вице-премьера по реинтеграции.

Если молдавская политика — это путь компромисса, то к делу приднестровского урегулирования это относится в превосходной степени. Тут не нужно и вредно маневрировать канонерками и оглашать воздух милитаристски звучащими речевками.

Однако именно эти качества продемонстрировал Виорел Чиботару, который к тому же имеет непосредственное отношение к структурам НАТО в Кишиневе.

Например, на посту директора Европейского института политических исследований Чиботару отметился такими высказываниями, как "российский фактор в Приднестровье — это форпост, это крепость, бастион Российской Федерации" и "мы находимся в состоянии войны — открытой геополитической войны, назовите ее гибридной, глобальной".

Можно себе представить, какую реакцию назначение этой кандидатуры вызовет в Тирасполе. А о мнении Тирасполя надо думать, подбирая человека на пост главного переговорщика. Это не курс на примирение — это курс на конфликт.

Как уже было сказано, изначально было известно, что за этот состав правительства в парламенте не проголосуют. Однако "тренировочный" кабинет министров Гаврилицы четко и недвусмысленно продемонстрировал, как именно видит Майя Санду принципы государственного управления.

Месседж понятен, спасибо.

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