Железная леди молдавской политики: Зинаида Гречаная принимает поздравления

Теплые слова в адрес председателя законодательного форума Молдовы направил глава парламентской Партии социалистов, в состав которой входит и сама именинница.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Свой день рождения в воскресенье, 7 февраля, отмечает спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная. Поздравил главу законодательного собрания республики ее соратник, руководитель Партии социалистов Игорь Додон.

"Хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в развитие страны. Мы давно знакомы, я имею честь работать вместе с Вами в самых разных ситуациях и жизненных этапах", - отметил он.

Додон назвал Зинаиду Гречаную железной леди молдавской политики. Он охарактеризовал спикера парламента как безупречного профессионала, достойного человека и безоговорочного лидера.

"Хочу поблагодарить госпожу Зинаиду Гречаную за поддержку и возможность видеть ее в наших рядах", - отметил глава Партии социалистов.

С 1994 года Гречаная трудилась в штате Мминистерства финансов на руководящих должностях в управлениях. А с 2000 года произошел взлет по карьерной лестнице с повышением в должностях до тех пор, пока чиновник в 2002 году не заняла самый высокий для экономиста пост в стране - главы Минфина. В ее биографии - и другие весомые должности в управлении государством: премьер-министра и нынешняя - спикера парламента.

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