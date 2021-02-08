Санду высказалась по поводу судьбы парламента и кабмина Гаврилицы

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что если парламент проголосует за правительство под руководством Натальи Гаврилицы, то у кабмина есть программа и он приступит к работе. Об этом глава государства сообщила на пресс-конференции в понедельник.
"Если за правительство проголосуют, у него есть план и оно приступит к работе", – отметила Санду.
"Давайте делать шаг за шагом. Ждем решения парламента. После чего объявлю свои дальнейшие действия", – отметила президент.
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Она рассказала, что у нее состоялись дискуссии со всеми парламентскими фракциями. "После чего, насколько мне известно, были намерения со стороны депутатов PAS получить определенные публичные гарантии для запуска процедуры досрочных парламентских выборов. Но насколько я видела, такие публичные гарантии не были предоставлены. Посмотрим, какое будет решение депутатов на этой неделе. Досрочные выборы – по-прежнему большая необходимость для страны", – добавила Санду.
На вопрос, если возможное парламентское большинство предложит кандидата в премьеры, поддержит ли она его, глава государства отметила, что все действия совершаются в определенной последовательности.
"Сейчас есть кандидат, который предложил команду. Этот кандидат и команда предстанут перед парламентом. Посмотрим, каким будет решение законодательного органа, и как депутаты аргументируют это решение. Затем последует другой этап процесса", – сказала Санду.
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Ранее президент предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.
Фракции PAS и DA официально объявили о том, что не будут голосовать за правительство под руководством Гаврилицы. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что окончательное решение фракции – не голосовать за новый кабмин.
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