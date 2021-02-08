Санду высказалась по поводу судьбы парламента и кабмина Гаврилицы

Глава государства поделилась своим мнением о том, каким может быть голосование в парламенте по кандидатуре на пост премьер-министра.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что если парламент проголосует за правительство под руководством Натальи Гаврилицы, то у кабмина есть программа и он приступит к работе. Об этом глава государства сообщила на пресс-конференции в понедельник.

"Если за правительство проголосуют, у него есть план и оно приступит к работе", – отметила Санду.

На вопрос о том, если новый кабмин не получит вотум доверия со стороны законодательного органа, предложит ли она кандидатуру Гаврилицы на пост премьера во второй раз, Санду отметила, что спешить не надо.

"Давайте делать шаг за шагом. Ждем решения парламента. После чего объявлю свои дальнейшие действия", – отметила президент.

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Она рассказала, что у нее состоялись дискуссии со всеми парламентскими фракциями. "После чего, насколько мне известно, были намерения со стороны депутатов PAS получить определенные публичные гарантии для запуска процедуры досрочных парламентских выборов. Но насколько я видела, такие публичные гарантии не были предоставлены. Посмотрим, какое будет решение депутатов на этой неделе. Досрочные выборы – по-прежнему большая необходимость для страны", – добавила Санду.

На вопрос, если возможное парламентское большинство предложит кандидата в премьеры, поддержит ли она его, глава государства отметила, что все действия совершаются в определенной последовательности.

"Сейчас есть кандидат, который предложил команду. Этот кандидат и команда предстанут перед парламентом. Посмотрим, каким будет решение законодательного органа, и как депутаты аргументируют это решение. Затем последует другой этап процесса", – сказала Санду.

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Ранее президент предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

Фракции PAS и DA официально объявили о том, что не будут голосовать за правительство под руководством Гаврилицы. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что окончательное решение фракции – не голосовать за новый кабмин.

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