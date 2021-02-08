Санду отчиталась о поездке в Париж: о чем рассказала президент Молдовы

Вопросы национальной безопасности, противодействие коррупции, отказ от двойного налогообложения, проблема признания молдавских водительских прав – эти и другие темы подняла Майя Санду в рамках своего визита в Париж.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду рассказала об итогах своего визита в Париж, отметив, что восстановление активного диалога с Францией важно и для официального Кишинева, и для Евросоюза.

"Франция – страна, которая будет председательствовать в Совете Европы в 2022 году, а в этом году ЕС определит помощь для Молдовы на последующие семь лет", – уточнила Санду.

Диалог Санду с Макроном

Глава государства сообщила, что в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны обсудили вызовы, с которыми сталкивается Молдова, а также приоритеты реформ, борьбу с коррупцией, реформу юстиции, консолидацию процессов и демократических институтов, обеспечение энергобезопасности, формирование экономической среды, направленной на развитие предприятий, привлечение инвестиций и создание рабочих мест.

Она обратила внимание на то, что в рамках беседы с Макроном поднимался вопрос национальной и региональной безопасности для республики, приднестровское урегулирование, а также энергобезопасность. По ее словам, обсуждены способы, как Франция может поддержать Молдову в вопросе укрепления государственности и независимости страны по этим направлениям.

Также стороны обсудили прогресс Молдовы в процессе внедрения Соглашения об ассоциации.

"Важная новость, что Париж намеревается включить республику в список стран для помощи со стороны французского агентства по развитию. Уже в марте комиссия этого агентства прибудет в Кишинев, чтобы изучить возможные области помощи", – отметила Санду.

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По словам молдавского президента, она обговорила со всеми собеседниками вопрос, связанный с пандемическим кризисом.

"Попросила помощь, чтобы получить вакцину в дополнение к тому, что уже было обещано со стороны Румынии и платформы COVAX", – добавила Санду.

Инвестиции и борьба с коррупцией

Глава государства сообщила, что провела также встречи с потенциальными инвесторами и представителями компаний, которые уже представлены на молдавском рынке.

"Состоялись честные дискуссии по поводу возможностей и серьезных проблем бизнеса в Молдове, о препятствиях в части роста инвестиций", – сказала Санду.

Она отметила, что иностранные инвесторы обеспокоены тем же, чем и местные, и это связано с коррупцией.

"Я и моя команда будем пристально отслеживать случаи запугивания инвесторов и попросим вмешаться правоохранительные органы. Это неприемлемо, чтобы из-за коррумпированных госслужащих мы теряли возможности открытия компаний и создания рабочих мест", – уточнила Санду.

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По словам президента Молдовы, хорошей новостью с точки зрения привлечения французских инвестиций стало завершение переговоров об отказе от двойного налогообложения.

"Проект соответствующей конвенции парафирован на уровне экспертов к этому визиту. Это соглашение повысит интерес французских инвесторов к Молдове и принесет выгоду и молдавской диаспоре. Соглашение может вступить в силу, как только у нас появится полномочное правительство", – добавила Санду.

Социальные вопросы и признание молдавских водительских прав

Президент сообщила, что на всех встречах поднимала вопрос о необходимости подписать соглашения о социальной защите. "Получила заверения, что переговоры возобновятся в ближайшее время", – отметила Санду.

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Как сообщила глава государства, поднимался и вопрос конвертации водительских удостоверений для граждан Молдовы, которые находятся во Франции. "Основная проблема здесь, как известно, – коррупция в процессе выдачи водительских прав молдавскими органами. Также будут следить за деятельностью МВД и Агентства госуслуг по борьбе с коррупционными схемами в этой области", – отметила Санду.

Она уточнила, что нарушения при выдаче прав на территории республики приводят к трудностям в переговорном процессе с другими странами по вопросу признания водительских прав молдавского образца.

"Согласились с французскими властями попробовать найти промежуточное решение для наших сограждан во Франции", – добавила глава государства.

Санду находилась с визитом в Париже в течение 3-4 февраля, где у нее состоялись также встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларше и членами группы дружбы "Франция – Молдова" в Сенате, председателем национального собрания Ришаром Ферраном и членами группы дружбы "Франция - Молдова" в этой организации, министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, главой Минтранспорта и государственной службы Амели де Моншален, генеральным секретарем франкофонии Луизой Мушикивабо, руководством Движения французских предприятий (MEDEF) и представителями французского бизнеса.

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