Программа кабмина Гаврилицы передана в парламент: как выглядит документ

Опубликована программа правительства Натальи Гаврилицы, которая будет представлена и рассмотрена на заседании парламента. В документе прописано, что нынешний состав парламента нелегитимен и страна нуждается в досрочных выборах в законодательный орган страны.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица опубликовала на своей странице в Facebook программу правительства.

"Это программа правительства, которую направила в парламент и которую представлю гражданам. Мы делаем решительный шаг к досрочным выборам, которые нужны стране. Если нынешние депутаты не смогут проголосовать за антикоррупционный, антикризисный план действий, а также план по развитию, то люди смогут сделать это на досрочных выборах", – написала Гаврилица.

Программа правительства Натальи Гаврилицы носит название "Хорошая Молдова" (Moldova bună). Документ состоит из 38 страниц и разделен на несколько пунктов.

"У этого парламента нет поддержки людей, он нелегитимен и не способен управлять страной, поэтому досрочные парламентские выборы – единственный способ очистить законодательный орган от депутатов, забывших об обещаниях, данных гражданам", – сказано в первой главе программы правительства.

В документе, в частности, отмечено, что если парламент выразит вотум доверия правительству Гаврилицы, то кабинет министров готов работать в интересах граждан и в интересах страны. Правительство берет на себя ответственность за эффективное управление экономическим и пандемическим кризисом, очистку государственных структур от коррупционеров и организацию свободных и корректных досрочных парламентских выборов.

"Правительство обязуется отказаться от мандата сразу же после разрешения актуальных проблем и вновь создать условия для досрочных парламентских выборов", – уточняется в документе.

Ранее президент предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

Фракции PAS и DA официально объявили о том, что не будут голосовать за правительство под руководством Гаврилицы. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что окончательное решение фракции – не голосовать за новый кабмин.

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В пятницу, 5 февраля, Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством.

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