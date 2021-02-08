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Владимир Воронин.

Воронин рассказал, будет ли ПКРМ участвовать в досрочных выборах

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210208/33545390/voronin-rasskazal-budet-li-pkrm-uchastvovat-v-dosrochnykh-vyborakh.html

Лидер молдавских коммунистов считает, что в парламент пора прийти совсем другим людям. А предвыборные обещания должны быть поставлены на первый план.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин сообщил, что возглавляемая им политическая сила примет участие в возможных досрочных парламентских выборах.

Владимир Воронин
© Sputnik / Ruslan Shalapuda
Владимир Воронин: молдавское государство – птенец с широко раскрытым клювом

Об этом ветеран молдавской политики сказал в понедельник во время телеинтервью.

"В парламентских выборах мы будем участвовать", – заявил третий президент Молдовы.

По его словам, ПКРМ не пойдет в избирательную кампанию в блоке с Партией социалистов.

Воронин считает, что после выборов ситуация в парламенте изменится.

"Я считаю, что в парламент должны приходить совсем другие люди. Обещания следует исполнять, вывести на первый план. Необходимы решительные меры ", – заявил лидер молдавских коммунистов.

Напомним, что ПКРМ не участвовала в президентских выборах в Республике Молдова. На выборах в 2019 году Партия коммунистов не преодолела избирательный порог.

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