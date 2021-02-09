Социалисты обвинили Санду в тайных встречах с судьями

Депутаты от ПСРМ намерены выяснить, с кем из судей приватно встречалась Майя Санду и что обсуждалось на тех встречах. Народные избранники подготовили официальный запрос в президентуру.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Депутаты от Партии социалистов Григоре Новак и Василе Боля потребовали от президента Майи Санду раскрыть темы обсуждений на закрытых заседаниях со служителями Фемиды. Об этом депутаты-социалисты заявили на брифинге во вторник.

Народные избранники подготовили запрос в президентуру, чтобы выяснить, кто были эти "хорошие люди из числа судей, с которыми она встречалась, почему заседание было секретным и что именно на этом собрании обсуждалось".

По данным социалистов, закрытые встречи Санду с несколькими судьями прошли до поездки главы государства в Париж.

Депутаты полагают, что такие действия нарушают положения Конституции.

"Это вмешательство в деятельность судов в стране. Считаем, что эти встречи нужно проводить с Высшим советом магистратуры (ВСМ), а не с некоторыми судьями. Любая работа должна выполняться в соответствии со стратегией реформы правосудия, принятой парламентом в конце прошлого года. Это действие противоречит положениям Конституции, касающимся разделения власти в государстве", - заявил Василе Боля.

Он добавил: нарушение усугубляется тем, что об этих переговорах не было сообщено прессе, а когда журналисты спросили о подробностях, Санду сослалась на секретность.

"Нам интересно, кто эти судьи. Почему выбрали именно их для таких приватных встреч? Если это заседание согласовано с ВСМ, то прибыли ли туда судьи во время рабочего времени, когда должны были рассматривать дела, или же после рабочего дня", - добавил Новак.

Депутаты полагают, что подобная встреча может быть давлением на судей. Как они уточнили, такое уже наблюдалось, когда Санду занимала пост премьера Молдовы и пыталась подчинить себе Генпрокуратуру.

Ранее Санду, отвечая на вопрос о встрече с судьями, заявила, что ничего незаконного в таких встречах не видит, поскольку на них "не обсуждали уголовные дела и не давались указания". Она добавила, что будет проводить встречи и с другими судьями.

"Буду обсуждать реформу судебной системы, потому что прошло достаточно времени, у нас есть много доказательств того, что система не может быть очищена самостоятельно. Отсюда следует вывод, что нам нужна внешняя оценка, чтобы очистить судебную систему и прокуратуру. У них было достаточно времени, чтобы доказать, что ВСМ и другие учреждения, о которых очень точно сказано в законе, могут очистить систему. Система не улучшилась", - заключила Санду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova