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Лидер партии социалистов Игорь Додон встретился с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым

Додон и Васнецов обсудили сроки регистрации в Молдове вакцины "Спутник-V"

© Photo : Telegram / Igor Dodon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210209/33553229/dodon-i-vasnetsov-obsudili-sroki-registratsii-v-moldove-vaktsiny-sputnik-V.html

Лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон на встрече с российским послом в Молдове Олегом Васнецовым говорили о развитии стратегического партнерства между странами.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон и посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов обсудили сроки и возможные пути ускорения регистрации вакцины "Спутник-V".

"Подтвердил интерес многих жителей Республики Молдова к получению российской вакцины "Спутник-V" от коронавируса и выразил надежду на то, что в ближайшее время все необходимые процедуры для ее регистрации будут выполнены", – сообщил Додон в своем посте в соцсети.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
Евросоюз принял заявку на регистрацию "Спутника V"
По его словам, с российским послом они обсудили вопросы, касающиеся развития стратегического партнерства между странами. Представители партии социалистов намерены встретиться со своими российскими коллегами.

"Отдельно проинформировал господина Васнецова о намерении Партии социалистов провести ряд совместных мероприятий с ведущими политическими силами Российской Федерации – "Единой Россией" и объединенной партией "Справедливая Россия – За правду", – отметил лидер социалистов.

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Теги:
вакцина, Олег Васнецов, Игорь Додон


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