Додон и Васнецов обсудили сроки регистрации в Молдове вакцины "Спутник-V"

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон и посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов обсудили сроки и возможные пути ускорения регистрации вакцины "Спутник-V".
"Подтвердил интерес многих жителей Республики Молдова к получению российской вакцины "Спутник-V" от коронавируса и выразил надежду на то, что в ближайшее время все необходимые процедуры для ее регистрации будут выполнены", – сообщил Додон в своем посте в соцсети.
"Отдельно проинформировал господина Васнецова о намерении Партии социалистов провести ряд совместных мероприятий с ведущими политическими силами Российской Федерации – "Единой Россией" и объединенной партией "Справедливая Россия – За правду", – отметил лидер социалистов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>