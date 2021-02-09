Додон и Васнецов обсудили сроки регистрации в Молдове вакцины "Спутник-V"

Лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон на встрече с российским послом в Молдове Олегом Васнецовым говорили о развитии стратегического партнерства между странами.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон и посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов обсудили сроки и возможные пути ускорения регистрации вакцины "Спутник-V".

"Подтвердил интерес многих жителей Республики Молдова к получению российской вакцины "Спутник-V" от коронавируса и выразил надежду на то, что в ближайшее время все необходимые процедуры для ее регистрации будут выполнены", – сообщил Додон в своем посте в соцсети.

По его словам, с российским послом они обсудили вопросы, касающиеся развития стратегического партнерства между странами. Представители партии социалистов намерены встретиться со своими российскими коллегами.

"Отдельно проинформировал господина Васнецова о намерении Партии социалистов провести ряд совместных мероприятий с ведущими политическими силами Российской Федерации – "Единой Россией" и объединенной партией "Справедливая Россия – За правду", – отметил лидер социалистов.

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