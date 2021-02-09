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В Унгенском районе началась процедура отставки двух мэров – в чем их обвиняют?

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210209/33554465/v-ungenskom-rayone-nachalas-protsedura-otstavki-dvukh-merov-v-chem-ikh-obvinyayut.html

Сразу два примара в Унгенском районе могут лишиться своих кресел из-за допущенного конфликта интересов.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Национальный орган по неподкупности (НОН) сообщает, что Унгенское территориальное управление Госканцелярии инициировало процедуру отставки мэра города Унгены Александра Амброс и мэра села Бумбэта Дмитрия Палади.

В январе 2021 года инспекторы по неподкупности обратились в Унгенское территориальное управление с просьбой инициировать процедуру отставки мэров населенных пунктов.

"2 февраля 2021 года Унгенское территориальное управление Государственной канцелярии направило в адрес НОН уведомление о подаче в суд ходатайств о возбуждении процедуры отзыва двух мандатов мэра", – говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2018 года инспектор по неподкупности установил, что мэр Унген допустил нарушение правового режима конфликта интересов. Находясь в должности, он подписал три платежных поручения с компанией, принадлежащей его жене, на покупку товаров и услуг, тем самым нарушив правовые положения о декларировании и разрешении конфликта интересов, предусмотренных законодательством.

Национальное агентство по неподкупности (ANI).
© Photo : Autoritatea Națională de Integritate
Мэр Угнен может лишиться своего поста: какое для этого основание

Мэра села Бумбэта Унгенского района Дмитрия Палади обвиняют в пяти случаях выявления конфликта интересов. Мэр подписал со своей женой несколько административных и юридических документов, в том числе трудовой договор о приеме на работу в качестве главного библиотекаря населенного пункта.

Согласно законодательству, оба мэра должны были заявить о конфликте интересов и дождаться решения инспекторов по неподкупности.

По данным Национального органа по неподкупности, сразу после отставки местные избранники будут внесены в Реестр запретов и лишены права занимать государственные должности, включая пост мэра, в течение трех лет.

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