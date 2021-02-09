Снова без даты - Народное собрание Гагаузии отказалось назначать выборы

Вопрос утверждения даты очередных выборов депутатского корпуса Гагаузии вновь повис в воздухе. Депутаты хоть и утвердили восьмерых из девяти членов региональной избирательной комиссии, но дату выборов снова не назначили.

Комрат, 9 фев - Sputnik, Максим Топал. В Комрате во вторник прошло заседание Народного собрания Гагаузии, на повестку дня которого было вынесено всего два вопроса – об утверждении персонального состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гагаузии и о назначении даты выборов.

Споры у депутатов в очередной раз возникли насчет процедуры утверждения членов ЦИК – пока одни настаивали на голосовании списком, другие требовали поименного утверждения.

Спорной оказалась и кандидатура Виталия Деревенко – в январе 2014 года он, будучи судьей, принимал решение об отмене получившего широкую известность "гагаузского референдума" о внешнем векторе страны.

"Дело в том, что по закону референдум может быть проведен в Молдове не раньше, чем через 30 дней с момента назначения и не позднее, чем через 45 дней после назначения. Депутаты не "вписались" в эти рамки. Так почему они назначили дату референдума, нарушив свои же законы? Кто же враг Гагаузии – депутаты, которые нарушили закон, или судья, который его исполнил?", – заявил на заседании Виталий Деревенко.

Его доводы не возымели действия. Большинство депутатов расценили его репутацию как "небезупречную" и отказались за него голосовать. Зато утвердили двух других представителей Исполкома в ЦИК и одного представителя судебных органов власти. Там же, на заседании депутатского корпуса, новые члены избирательной комиссии и приняли присягу.

Вторым вопросом значилось утверждение даты выборов гагаузских депутатов, срок полномочий которых истек 20 января этого года. Но и здесь возникла загвоздка. Дело в том, что из-за неутверждения депутатами бюджета автономии на текущий год, регион живет по временному финансовому документу. А в нем расходы на проведение выборов не предусмотрены.

"Я думаю, что мы должны сегодня принять дату 11 апреля. Эта дата обяжет нас принять участие в пятницу в утверждении бюджета", – сказал депутат Петр Фазлы.

Другого мнения придерживается председатель комиссии Народного собрания по бюджету и финансам Федор Яниогло. Он призвал коллег отложить рассмотрение даты выборов до следующего заседания.

В итоге, когда вопрос назначения даты выборов в Народное собрание на 11 апреля поставили на голосование, его поддержали лишь 11 из 26 присутствующих депутатов.

Очередное заседание депутатского корпуса Гагаузии назначено на пятницу, 12 февраля. Но в повестке дня заседания утверждения даты выборов тоже не оказалось.

Народное собрание автономии состоит из 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам. Полномочия депутатов рассчитаны на 4 года. Учредительное заседание Народного собрания текущего созыва состоялось 20 января 2016 года. Согласно избирательному кодексу Гагаузии, максимальный срок продления полномочий депутатов составляет 3 месяца.

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