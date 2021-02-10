"Большая ошибка": Ирина Влах - о действиях Майи Санду по отношению к Гагаузии

Действующий президент страны Майя Санду совершает ошибку, игнорируя руководство и жителей автономии, не поддержавших ее на выборах президента. Об этом в эфире общественного "Телерадио Гагаузии" заявила башкан Ирина Влах.

Комрат, 10 фев - Sputnik, Максим Топал. Оценивая сложившуюся после президентских выборов в Молдове ситуацию, башкан Гагаузии назвала ее "достаточно сложной". Тем не менее с и. о. членов правительства у Ирины Влах сохранились хорошие отношения и даже с временным правительством удается "решать многие вопросы".

Влах подчеркнула, что власти автономии выступают за то, чтобы все парламентские партии "видели автономию на карте нашей страны" и хотели работать во благо жителей Молдовы и автономного региона.

В то же время с администрацией президента взаимоотношения пока не сложились. Влах не пригласили на инаугурацию Майи Санду, а затем новый президент не включила башкана Гагаузии в состав Высшего совета безопасности Молдовы.

"Все эти действия и поступки ошибочны, абсолютно неправильны и не выверены. Но комментировать их я не хочу. К сожалению, у нас пока нет никаких взаимоотношений. Нет никаких сигналов от руководства нашей страны. Хотя мы открыты и готовы работать", – сказала Влах.

В Гагаузии обсуждают возможную причастность депутата парламента от партии "Действие и солидарность" (PAS) Оазу Нантоя к конфликту между группой депутатов Народного собрания и Исполнительным комитетом Гагаузии, возглавляемым Влах.

Глава Гагаузии считает это неправильным, поскольку "нельзя наказывать и обижаться на народ за его выбор [на президентских выборах]".

"Кандидаты должны задуматься над тем, почему за них не голосовали жители того или иного региона. Либо не было общения, встреч, либо не была представлена [предвыборная] программа жителям Гагаузии. Политик, который открыт и общается с жителями автономии, видит их в своих программах, всегда получает от них поддержку", – добавила глава региона.

Напомним, победу на выборах президента Молдовы с результатом в 57,7% одержала тогдашний председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду. В Гагаузии же безоговорочным лидером стал Игорь Додон. За Санду во втором туре выборов проголосовали лишь 5,41% избирателей региона.

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