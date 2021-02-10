Когда Гаврилица отправится в парламент за вотумом доверия кабмину

Кандидат на пост молдавского премьера и ее кабинет министров должны предстать перед парламентом на этой неделе, однако точная дата еще не определена.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Постоянное бюро парламента определило в среду, когда кандидат в премьеры Молдовы Наталья Гаврилица и предложенная ею команда министров предстанут перед депутатами.

В начале текущей недели предполагалось, что Гаврилица представит программу правительства и свою команду министров на заседании законодательного органа 11 февраля. Затем пресс-служба парламента подтвердила, что проект программы деятельности кабмина под руководством Гаврилицы поступил в секретариат законодательного органа.

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Накануне депутаты на заседании комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету заявили, что кандидат в премьеры передала в парламент неполный пакет документов, касающихся нового правительства. В частности, среди них были лишь программа кабмина, CV кандидатов и проект постановления, подписанного Сергеем Литвиненко в качестве депутата по назначению этого правительства. К слову, Литвиненко входит в число кандидатов на министерский пост – он предложен в качестве главы Минюста. Среди тех документов, которые не были поданы Гаврилицей в парламент, – копия идентификационного бюллетеня (паспорта), справки о несудимости, сертификаты о неподкупности. Глава комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету попросил Наталью Гаврилицу дополнить пакет документов до 17.00 10 февраля.

Ранее президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

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Фракции PAS и DA официально объявили о том, что не будут голосовать за правительство под руководством Гаврилицы. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что окончательное решение фракции – не голосовать за новый кабмин.

В пятницу, 5 февраля, Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством, а в понедельник, 8 февраля, – программу правительства.

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