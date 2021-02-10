В парламенте решат, переводить ли проекты постановлений на русский язык

Законопроект о внесении изменений в регламент законодательного органа уже получил одобрение от профильной комиссии и будет передан в Постоянное бюро для включения в повестку дня.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Члены Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрили доклад по проекту закона об изменениях и дополнениях в регламент парламента.

Законопроект предполагает внесение в законотворческий процесс изменений, согласно которым проекты постановлений и решений Постоянного бюро должны быть представлены не только на государственном, но и на русском языке.

Авторы документа отмечают, что так как секретариат парламента уже осуществляет переводы на русский язык через штатных переводчиков, реализация этого проекта не влечет за собой расходов из государственного бюджета.

Проект был внесен группой депутатов от фракции "Шор" и будет предложен для рассмотрения на пленарном заседании парламента в первом чтении.

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