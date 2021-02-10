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Наталья Гаврилица.

Судьба кабмина Гаврилицы решится совсем скоро: на какое число выпал день икс

© Photo : Facebook / Natalia Gavrilița
Политика
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Sputnik Молдова
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Депутаты определились с датой, когда кандидат в премьеры сможет представить программу правительства и команду кабмина на пленарном заседании парламента.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Молдавские законодатели собираются в четверг на пленарное заседание, в рамках которого планируется рассмотреть проект решения об утверждении программы работы правительства под руководством Натальи Гаврилицы и предоставлении вотума доверия кабмину. Начало работы намечено на 10.00, уточнили в пресс-службе законодательного органа.

"На заседании постоянного бюро парламента утверждена повестка пленарных заседаний на 11-12 февраля", – уточнили в пресс-службе.

В пятницу, по данным источника, в законодательном органе состоятся слушания по поводу выполнения постановления парламента по отчету следственной комиссии об анализе способа организации и проведения приватизации и концессии публичной собственности за период с 2013 года, а также об оценке способа подготовки и проведения приватизации авиакомпании Air Moldova.

Наталья Гаврилица
© Photo : Facebook / Артур Ефремов
Программа кабмина Гаврилицы передана в парламент: как выглядит документ

Ранее президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

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Фракции PAS и DA официально объявили о том, что не будут голосовать за правительство под руководством Гаврилицы. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что окончательное решение фракции – не голосовать за новый кабмин.

В пятницу, 5 февраля, Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством, а в понедельник, 8 февраля, – программу правительства.

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