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Станислав Павловский.

Павловский: Антикоррупционные трибуналы - идея неплохая, но нереализуемая

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210210/33571582/pavlovskiy-antikorruptsionnye-tribunaly-ideya-neplokhaya-no-nerealizuemaya.html

Эксперт прокомментировал идею Натальи Гаврилицы о создании профильных судебных инстанций по борьбе с коррупцией.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Создание специальных антикоррупционных судебных инстанций в Молдове - идея неплохая, но нереализуемая по причине противоречия Конституции. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший прокурор и судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский.

"Структура судебной системы предусмотрена законом, для ее изменения нужно менять закон. Плюс Конституция запрещает создание чрезвычайных судебных инстанций. Это препятствие. Не знаю, как они собираются преодолеть его", — отмечает экс-судья.

Даже если относительно законное решение будет найдено, говорит Павловский, необходимо менять закон о судебной системе, процессуальное законодательство, формировать практику этих инстанций.

ПАСЕ.
© Sputnik / Доминик Бутен
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"В принципе, это неплохая идея. Вопрос в том, насколько это реализуемо", — считает специалист.

По словам Павловского, судебная система Молдовы работает по определенным принципам. Один из этих принципов — случайное распределение дел.

"Создайте апелляционную палату по коррупционным преступлениям. Сколько там будет судей — три? И как будет исполняться этот принцип?" — говорит Павловский.

Эксперт считает, что эта идея недоработанная. Он назвал другие, более действенные механизмы по борьбе с коррупцией.

"Почему бы не позволить экономическим агентам требовать возбуждения уголовных дел в судебном порядке или требовать компенсаций за коррупционные акты? Есть другие методы, которые используются в других странах", — заявил Павловский.

В предложенной ранее кандидатом в премьер-министры Натальей Гаврилицей программе правительства содержится инициатива об открытии в Молдове специальных антикоррупционных трибуналов, которые должны будут заниматься коррупцией больших масштабов.

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