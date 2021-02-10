Как Россия помогала Приднестровью в 2020 году

В Левобережье подвели итоги сотрудничества в 2020 году с разными странами, среди которых приоритетное направление – Россия.

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев – Sputnik. Посол РФ Олег Васнецов отметил активное взаимодействие Москвы с регионом в рамках решения проблем российских соотечественников. Об этом российский дипломат сказал в рамках заседания отчетной коллегии внешнеполитического ведомства Приднестровья, которая прошла онлайн.

"Проблема российских соотечественников в регионе неизменно находится в фокусе нашего внимания. Продолжим укреплять это направление, общими усилиями расширяя диапазон гуманитарного взаимодействия", – отметил посол.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил Российскую Федерацию за оказываемую поддержку, указав на актуальные и перспективные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Он также выразил надежду на то, что в 2021 году будет восстановлено функционирование переговорного формата "5+2", в котором Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – как посредники, Евросоюз и США – как наблюдатели.

"Рассчитываем на работу Шведского Председательства в ОБСЕ, на должную оценку сложившейся ситуации со стороны всех участников переговорного процесса, как и на их понимание того, что необходимо двигаться вперед", – заявил Красносельский.

По словам главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева, укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией остается приоритетом внешней политики Приднестровья.

"В 2020 году данный курс был продолжен, в том числе посредством активного сотрудничества в области борьбы с пандемией COVID-19. В частности, были выделены несколько тысяч тест-систем на определение вируса, а также иные расходные материалы для приднестровских лабораторий", – отметил он в отчете.

В мае 2020 года Приднестровье посетили специалисты Роспотребнадзора.

"Они побывали в ряде медицинских учреждений, где осуществляется лечение коронавирусной инфекции, и высоко оценили подготовку и работу персонала", – подчеркнул Игнатьев.

По его словам, ведомство регулярно взаимодействовало с Оперативным штабом РФ по вопросам оказания гражданам Приднестровья содействия в выезде в Россию для лечения, обучения, решения иных социально-значимых вопросов.

"Также поддерживался постоянный контакт с Посольством России в Молдове в части оказания содействия в возвращении граждан РФ, находящихся в Приднестровье, к постоянному месту жительства в России ", – пояснил дипломат.

В декабре в регион поступила финансовая помощь из России для доплат лицам, получающим российскую пенсию. Эта поддержка позволит продолжить ежемесячные прибавки в размере около 10%.

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