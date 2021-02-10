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Павел Филип.

Филип: попытка избрания правительства Гаврилицы провалится

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210210/33578091/Filip-popytka-izbraniya-pravitelstva-Gavrilitsy-provalitsya.html

Демократы не поддержит предложенную кандидатуру, но не исключают, что подпишутся под документом о выдвижении нового премьера.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Депутаты-демократы не проголосуют за правительство Натальи Гаврилицы на заседании парламента 11 февраля. Об этом заявил председатель ДПМ Павел Филип в телеинтервью.

"Я абсолютно уверен, что эта попытка избрания правительства завтра провалится. У нас будет еще один потерянный день в парламенте. Фракция Демпартии не проголосует за правительство. Возможно это будет первый случай в истории Молдовы, когда правительство не получит ни одного голоса", – заявил глава Демпартии.

Наталья Гаврилица.
© Photo : Facebook / Natalia Gavrilița
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Тем не менее Филип заявил, что фракция ДПМ никогда не выступала за досрочные парламентские выборы, хоть и понимает, и отчасти разделяет намерения президента Майи Санду, ратующей за скорейшее проведение выборов. 

В то же время партийный лидер не исключил, что после провала голосования за кандидатуру Натальи Гаврилицы, Демпартия примет участие в выдвижении нового кандидата на пост премьера.

"Для того, чтобы предложить президенту кандидатуру премьера, нужна 51 подпись. Для нас очень важно, что это будут за подписи", – отметил Филип.

По словам политика, демократы не будут участвовать в выдвижении премьера вместе с партией "Шор" и группой "За Молдову". Филип также исключил возможную коалицию только с Партией социалистов и группой PRO Moldova. По его словам, лучшим вариантом была бы широкая коалиция в парламенте с участием ПСРМ, ДПМ, Партий "Достоинство и правда" и "Действие и солидарность".

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