Филип: попытка избрания правительства Гаврилицы провалится

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Депутаты-демократы не проголосуют за правительство Натальи Гаврилицы на заседании парламента 11 февраля. Об этом заявил председатель ДПМ Павел Филип в телеинтервью.
"Я абсолютно уверен, что эта попытка избрания правительства завтра провалится. У нас будет еще один потерянный день в парламенте. Фракция Демпартии не проголосует за правительство. Возможно это будет первый случай в истории Молдовы, когда правительство не получит ни одного голоса", – заявил глава Демпартии.
В то же время партийный лидер не исключил, что после провала голосования за кандидатуру Натальи Гаврилицы, Демпартия примет участие в выдвижении нового кандидата на пост премьера.
"Для того, чтобы предложить президенту кандидатуру премьера, нужна 51 подпись. Для нас очень важно, что это будут за подписи", – отметил Филип.
По словам политика, демократы не будут участвовать в выдвижении премьера вместе с партией "Шор" и группой "За Молдову". Филип также исключил возможную коалицию только с Партией социалистов и группой PRO Moldova. По его словам, лучшим вариантом была бы широкая коалиция в парламенте с участием ПСРМ, ДПМ, Партий "Достоинство и правда" и "Действие и солидарность".
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