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Константин Олтяну.

Олтяну - об идее антикоррупционных трибуналов: дело не в форме, а в содержании

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33572207/oltyanu-ob-idee-antikorruptsionnykh-tribunalov-delo-ne-v-forme-a-v-soderzhanii.html

Попытки реформирования институтов, борющихся с моральным разложением должностных лиц, требуют времени и политической воли, чего сегодня в Молдове нет, считает комментатор.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Эффективная борьба с коррупцией не должна ограничиваться благими намерениями, в том числе в законодательном органе, а также изменением формы ответственных за это институтов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Константин Олтяну.

"Есть очень много текстов на тему борьбы с коррупцией, трансформации профильного Национального центра, создания трибунала и так далее. Для этого нужно не только много времени, но и политическая воля", — говорит аналитик.

По словам Олтяну, дело в эффективности этих институтов.

Станислав Павловский.
© Sputnik / Osmatesco
Павловский: Антикоррупционные трибуналы - идея неплохая, но нереализуемая

"Если в селе есть утопающая в грязи дорога, по которой невозможно проехать, и если эту улицу переименовать из "Яблочной" в "Штефана чел Маре", я не думаю, что грязь тогда сама по себе испарится. Нужна воля. Дело не в форме институтов, а в содержании", — считает эксперт.

В предложенной ранее кандидатом в премьер-министры Натальей Гаврилицей программе правительства содержится инициатива об открытии в Молдове специальных антикоррупционных трибуналов, которые должны будут заниматься масштабными делами такого рода.

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