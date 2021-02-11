10:28 11 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.26
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Зима в Кишиневе

Решающий день в парламенте: поддержат ли правительство Гаврилицы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
20010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1c/33415740.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33579259/reshayuschiy-den-v-parlamente-pravitelstvo-gavrilitsy.html

В четверг в парламенте ждут кандидата на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу. Она должна представить свою программу и кабинет министров.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Депутаты парламента соберутся в 10.00 на пленарное заседание. Перед парламентариями выступит кандидат в премьеры Наталья Гаврилица, которую выдвинула президент Майя Санду.

Наталья Гаврилица
© Photo : Facebook / Артур Ефремов
Программа кабмина Гаврилицы передана в парламент: как выглядит документ

Гаврилица представит в законодательном органе страны своих министров и программу, разработанную на ближайшее время.

Затем она попросит вотум доверия у депутатов парламента.

Фракции PAS и DA официально объявили о том, что не будут голосовать за правительство под руководством Гаврилицы. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что окончательное решение фракции – не голосовать за новый кабмин.

В пятницу, 5 февраля, Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством, а в понедельник, 8 февраля, – программу правительства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду высказалась по поводу судьбы парламента и кабмина Гаврилицы
Додон – о судьбе кабмина Гаврилицы и возможных итогах досрочных выборов
Жук: социалисты должны или возглавить кабмин, или пойти на досрочные выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дом-музей им. А. С. Пушкина был открыт в 1948 году 10 февраля - в день смерти поэта
Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые
Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России с Западом.
Они хотят сделать нас послушными: Лавров - об отношениях России с Западом
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться