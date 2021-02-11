Решающий день в парламенте: поддержат ли правительство Гаврилицы

В четверг в парламенте ждут кандидата на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу. Она должна представить свою программу и кабинет министров.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Депутаты парламента соберутся в 10.00 на пленарное заседание. Перед парламентариями выступит кандидат в премьеры Наталья Гаврилица, которую выдвинула президент Майя Санду.

Гаврилица представит в законодательном органе страны своих министров и программу, разработанную на ближайшее время.

Затем она попросит вотум доверия у депутатов парламента.

Фракции PAS и DA официально объявили о том, что не будут голосовать за правительство под руководством Гаврилицы. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что окончательное решение фракции – не голосовать за новый кабмин.

В пятницу, 5 февраля, Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством, а в понедельник, 8 февраля, – программу правительства.

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