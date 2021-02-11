Никто в парламенте Молдовы не проголосовал за правительство Гаврилицы

Программа нового кабмина включает в себя ряд мер, которые нужно предпринять в ближайшее время, чтобы вывести Молдову из кризиса. За нее депутаты не проголосовали.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Депутаты на заседании в четверг не утвердили программу и состав нового правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Ни один из парламентариев не высказался за.

В ходе рассмотрения программы кандидата некоторые фракции отказались задавать вопросы Гаврилице. Речь идет о "Платформе DA" и Демпартии.

Последние неоднократно призывали как можно скорее запустить процедуру голосования, считая, что кандидату не хватит голосов поддержки.

Также заседание законодательного органа покинули депутаты парламентской группы Pentru Moldova.

Программу и персональные дела всех кандидатов рассмотрели в Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. По словам главы комиссии депутата от ПСРМ Василе Боля, не все претенденты на посты министров представили необходимые документы.

"Не все соответствуют необходимым критериям. Все они должны быть гражданами Молдовы, знать госязык, иметь высшее образование, не иметь запретов на получение подобных должностей и обладать безупречной репутацией. Не все отвечают этим требованиям или не смогли этого подтвердить документами", – заявил Боля.

Ранее Гаврилица представила депутатам свою программу, она носит название "Хорошая Молдова" (Moldova bună).

Программа была основана на нескольких приоритетах: всесторонняя поддержка системы здравоохранения, социально-уязвимых групп людей, предпринимателей, а также восстановление связей с международными партнерами и разблокировка поступления в Молдову финансовой помощи.

Выступая, она выразила готовность нового правительства уйти в отставку после решения главных проблем страны.

"Если за нас проголосуют, то мы ручаемся, что возьмем на себя управление страной во время экономического и пандемического кризиса. Поспособствуем очистке страны от коррумпированных людей и проведению досрочных выборов. Правительство сложит свои полномочия сразу после того, как будут решены главные проблемы, чтобы снова создать ситуацию для объявления досрочных выборов в парламент", – отметила кандидат в премьеры.

Ранее кандидатуру премьера предложила президент Молдовы Майя Санду. Глава государства в то же время заявляла, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством 5 февраля, а 8 февраля – программу правительства.

Еще два премьера

Напомним, что представители ПСРМ заявили, что не поддержат голосование за формирование правительства Гаврилицы, а вместо этого предложат другого специалиста.

Новый кандидат – Мариана Дурлештяну, бывший министр финансов и посол Молдовы в Великобритании. Об этом сообщил на брифинге председатель ПСРМ Игорь Додон. Лидер ПСРМ также заявил о намерении создать в законодательном органе новое большинство, которое приведет к власти Дурлештяну.

"Объявляем об инициативе сформировать большинство из минимум 51 депутата, которое будет действовать на протяжении переходного периода и поддержит аполитичное правительство. Мы не говорим об альянсах и коалициях, в это большинство могут войти все депутаты, в том числе от PAS", - заявил Додон.

По его словам, любой отказ президента выдвинуть этого кандидата "будет явным нарушением Конституции, которое повлечет за собой правовые и политические последствия".

Вслед за социалистами своего специалиста предложила и "Платформа DA". Они выдвинули лидера партии Андрея Нэстасе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova