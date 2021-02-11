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Парламент Республики Молдова

Кандидат в премьеры Гаврилица представляет в парламенте программу кабмина

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33581656/kandidat-v-premery-gavrilitsa-predstavlyaet-v-parlamente-programmu-kabmina.html

В парламенте Молдовы кандидат в премьер-министры представляет программу своего кабинета министров. Затем депутаты решат, поддержат ли они ее правительство.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Кандидат в премьеры Наталья Гаврилица представляет в парламенте программу своего кабинета министров. Ранее этого кандидата выдвинула президент Майя Санду.

По словам Гаврилицы, ее программа должна приблизить Молдову к экономическому росту и созданию рабочих мест.

Также она выразила готовность нового правительства уйти в отставку после решения главных проблем страны. 

"Если за нас проголосуют, то мы ручаемся, что возьмем на себя управление страной во время экономического и пандемического кризиса. Поспособствуем очистке страны от коррумпированных людей и проведению досрочных выборов. Правительство сложит свои полномочия сразу после того, как будут решены главные проблемы, чтобы снова создать ситуацию для объявления досрочных выборов в парламент", – заявил кандидат в премьеры. 

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламентская группа "За Молдову" покинула заседание парламента
Как рассказала Гаврилица, программа ее кабинета министров основана на нескольких приоритетах. Речь идет о всесторонней поддержке системы здравоохранения, обеспечении граждан доступом к медикаментам, а также к проведению вакцинирования от коронавируса. 

Еще один пункт программы кандидата касается поддержки социально-уязвимых групп людей: пенсионеров, многодетных семей и других.

Также планируется оказать помощь предпринимателям. Согласно программе, возможно понижение некоторых налогов, а часть отраслей могут временно от них освободить. 

Более того, новое правительство намерено восстановить связи с международными партнерами и разблокировать поступление в Молдову финансовой помощи. 

Напомним, в пятницу, 5 февраля, Гаврилица представила команду кабинета министров под своим руководством, а в понедельник, 8 февраля, – документ программы правительства.

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