Парламентская группа "За Молдову" покинула заседание парламента

По словам представителя парламентской группы Виолетты Ивановой, депутаты не хотят присутствовать при этом "низкопробном шоу".

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Депутаты парламентской группы "За Молдову", в которую входит и фракция партии "Шор", покинула заседание парламента, на котором рассматривается вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы.

По словам депутата группы "За Молдову" Виолетты Ивановой, она и ее коллеги не хотят присутствовать при этом "низкопробном шоу".

"Присутствуем сегодня на беспрецедентном действе. Покажите мне хоть одну страну, где президент предлагает парламенту кандидата в премьеры и просит его не поддерживать. Это акт предательства своего народа", – заявила Иванова.

После этого депутаты "За Молдову" покинули зал заседаний парламента.

Напомним, в Кишиневе проходит пленарное заседание законодательного органа Республики Молдова, на котором обсуждается решение об утверждении программы работы правительства под руководством Натальи Гаврилицы и предоставлении вотума доверия кабмину.

Ранее президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

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