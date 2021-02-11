КС признал мандат нового депутата парламента от Партии социалистов

Новый депутат от ПСРМ займет место Владимира Головатюка, который был назначен послом Молдовы в Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Конституционный суд (КС) признал действительным мандат нового депутата от Партии социалистов (ПСРМ) Григория Узуна. В парламенте он займет место депутата ПСРМ Владимира Головатюка, который был назначен послом Республики Молдова в Российской Федерации.

КС одобрил запрос Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая обратилась в суд 9 февраля. Новым депутатом от ПСРМ стал депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Узун.

Ему 34 года, он уроженец города Вулканешты. В 2017 году Узун был избран депутатом Народного собрания Гагаузии от Партии социалистов.

Напомним, что кресло депутата от ПСРМ освободилось, после того как социалист Владимир Головатюк был назначен послом Республики Молдова в Российской Федерации.

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