Выступая в парламенте, Гаврилица обратилась к гражданам на русском языке

По словам кандидата в премьеры, население Молдовы в первую очередь волнуют пенсии и зарплаты, рабочие места, питьевая вода и экологическая ситуация.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица во время представления проекта программы своего правительства обратилась к аудитории на русском языке под удивленные возгласы депутатов.

"Уважаемые граждане Молдовы, благодаря вам время разделительных линий уходит в прошлое. В Молдове люди все меньше верят политикам, которые пытаются разделить нашу страну, используя языковые и геополитические проблемы. Благодаря вам доверия к политикам, которые разделяют граждан, становится все меньше", – заявила кандидат в премьеры на русском языке с трибуны парламента.

По словам Гаврилицы, в настоящий момент большинство граждан Молдовы вне зависимости от языка общения поставлены на грань выживания.

"Граждан волнуют пенсии и зарплаты, рабочие места, питьевая вода и экологическая ситуация. И все они понимают, что без честной и компетентной власти этого добиться невозможно", – заявила Гаврилица.

Заканчивая свою речь на русском, Наталья Гаврилица заявила, что намерена продолжить те перемены, которые начались в стране с избранием на пост президента Майи Санду. "Мы не остановимся", – добавила кандидат в премьеры.

Напомним, в Кишиневе проходит пленарное заседание законодательного органа Республики Молдова, на котором обсуждается решение об утверждении программы работы правительства под руководством Натальи Гаврилицы.

Депутаты парламентской группы "За Молдову" покинули зал заседаний парламента, не дожидаясь представления программы кандидата.

Ранее президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

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