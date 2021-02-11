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Вадим Красносельский

Красносельский: Приднестровье примет любую помощь по вакцине от COVID-19

© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33583719/krasnoselskiy-pridnestrove-primet-lyubuyu-pomosch-po-vaktsine-ot-covid-19.html

Лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский выступил с заявлением о вакцине в своем Телеграм-канале.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносесльский заявил, что регион готов к вакцинации от COVID-19 и примет любую помощь в этом вопросе со стороны. Об этом он написал в своем посте в Телеграм-канале.

Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© Sputnik / Alexander Natruskin
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса
"Мы примем любую помощь и гарантируем обеспечение необходимых условий для хранения как Pfizer, так и любой другой вакцины", – отметил приднестровский лидер.

Как писал Sputnik ранее, Приднестровье ожидает вакцину российского производства. К договоренности о ее поставках пришли во время визита лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Российскую Федерацию. Также существует соглашение о поставке вакцины по линии Всемирной организации здравоохранения. Точная дата ее поступления пока неизвестна.

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Теги:
вакцинация, вакцина, Приднестровье


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