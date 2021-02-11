"Платформа DA" не поддержит кандидата в премьеры от ПСРМ

Одна из парламентских фракций высказала свое мнение о выдвижении нового кандидата в премьер-министры, предложенного ПСРМ.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. "Платформа DA" не поддержит кандидата на пост премьер-министра, предложенного Партией социалистов, – Мариану Дурлештяну, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат фракции "Платформа DA" Дину Плынгэу.

По его словам, президент Молдовы Майя Санду может не одобрить кандидата, предложенного ПСРМ, в результате чего после обращения в Конституционный суд может быть объявлена процедура импичмента.

Как отметил Плынгэу, представители его фракции встретились с Санду в среду и предложили ей подумать над созданием "серьезного" правительства, за которое проголосовали бы депутаты, а затем начать работу. Но это предложение Санду не приняла.

"Мы не настаивали на кандидатуре нашего лидера Андрея Нэстасе, как говорилось раннее. Но мы готовы предложить подготовленных людей в правительство", – добавил Плынгэу.

Как уточнил депутат, у президента страны осталось совсем немного времени, чтобы окончить дебаты в парламенте по поводу правительства Натальи Гаврилицы и выдвинуть нового профессионального человека на пост премьера, пока ПСРМ официально не предложила своего.

Еще один премьер

Напомним, что представители ПСРМ заявили, что не поддержат голосования за формирование правительства Гаврилицы, а вместо этого предложат другого специалиста.

Новый кандидат - Мариану Дурлештяну, бывший министр финансов и посол Молдовы в Великобритании. Об этом заявил на брифинге председатель ПСРМ Игорь Додон. Лидер ПСРМ также заявил о намерении создать в законодательном органе новое большинство, которое приведет к власти Дурлештяну.

"Объявляем об инициативе сформировать большинство из минимум 51 депутата, которое будет действовать на протяжении переходного периода и поддержит аполитичное правительство. Мы не говорим об альянсах и коалициях, в это большинство могут войти все депутаты, в том числе от PAS", - заявил Додон.

По его словам, любой отказ президента выдвинуть этого кандидата "будет явным нарушением Конституции, которое повлечет за собой правовые и политические последствия".

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