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Pentru Moldova поддерживает выдвижение Дурлештяну кандидатом в премьеры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33584076/pentru-moldova-podderzhivaet-vydvizhenie-durleshtyanu-kandidatom-v-premery.html

Депутаты парламента политического объединения Pentru Moldova заявили, что голосование по вотуму доверия кабмину Гаврилицы — "профанация" и "насмешка над гражданами".

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Сегодняшний спектакль, срежиссированный президентом Майей Санду и ее партией, — это профанация конституционного процесса и насмешка над гражданами страны, которые ждут позитивных результатов от деятельности власти. Об этом заявили депутаты объединения Pentru Moldova.

Парламент Parlament
© Sputnik / Rodion Proca
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По мнению депутатов, входящих в это парламентское формирование, "очевидно, что досрочные выборы в данной ситуации являются неизбежными".

"Но мы также четко отдаем себе отчет в том, что до этих выборов страна должна быть управляемой. Иначе нас ждет полный хаос и необратимое углубление всех кризисных процессов, которые мы наблюдаем сегодня", — говорится в заявлении Pentru Moldova для прессы.

Депутаты считают, что для этого необходимо назначить "внепартийное, неполитизированное, профессиональное и технократическое" правительство, которое должен возглавить "сильный и эффективный менеджер высокого класса".

Именно таким кандидатом является Мариана Дурлештяну, которая способна сформировать такого рода антикризисный кабинет министров, заявили парламентарии, входящие в Pentru Moldova.

Депутаты подчеркнули, что намерены поддержать своими голосами правительство Дурлештяну, после того как она объявит о составе своего кабинета и представит программу. Также члены парламентского объединения готовы поддержать ее выдвижение своими подписями.

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Теги:
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