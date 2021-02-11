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Андрей Нэстасе

Платформа DA предложила своего кандидата на пост премьер-министра

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33586761/platforma-ds-predlozhila-svoego-kandidata-na-post-premer-ministra.html

Депутаты Платформы "Достоинство и правда" потребовали немедленных консультаций с президентом Майей Санду, чтобы не допустить формирования большинства Партии социалистов и группы “За Молдову”.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Партия "Платформа Достоинство и правда" предлагает Майе Санду выдвинуть в премьер-министры Андрея Нэстасе и сформировать миноритарное правительство по типу того, которое действовало под руководством Санду в 2019 году.

"Платформа DA вечером 10 февраля сообщила президенту Майе Санду, что будет голосовать так же, как партия кандидата в премьеры, и предложила президенту план "Б", – объявил Андрей Нэстасе. 

Платформа DA рассчитывает на сознательность госструктур и президента и установление нового проевропейского правительства меньшинства, которое будет действовать до досрочных выборов.

Mariana Durleșteanu
© Photo : Facebook / Mariana Durlesteanu
ПСРМ выдвинет своего кандидата в премьеры - кто она

"Просим у президента проведения немедленных консультаций. Мы должны найти самое подходящее решение для нынешней ситуации", - заявил Нэстасе. 

Вице-спикер парламента и вице председатель DA Александр Слусарь объявил, что партия предлагает президенту выдвинуть в качестве кандидата в премьеры лидера партии Андрея Нэстасе.

"Мы предлагаем Андрея Нэстасе в качестве кандидата на пост премьер-министра", – заявил вице-председатель DA Александр Слусарь.

Он подтвердил, что партия предлагает президенту миноритарное правительство по типу того, которое действовало под руководством Санду в 2019 году.

"Много времени потеряно. Но пока еще не поздно. Решение только за президентом Майей Санду", – добавил Слусарь.

Ранее в четверг стало известно, что фракция Партии социалистов собирается предложить сегодня президенту нового кандидата в премьеры – Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Об этом заявил на брифинге председатель ПСРМ Игорь Додон. Парламентская группа "За Молдову" уже объявила, что поддержит эту кандидатуру. Таким образом, у Марианы Дурлештяну уже есть необходимая 51 подпись депутатов, для того чтобы требовать от президента выдвижения кандидатуры.

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