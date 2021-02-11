В парламенте Молдовы создано большинство для выдвижения Дурлештяну в премьеры

Молдавские социалисты предложили своего кандидата на пост главы правительства, и они нашли поддержку со стороны и других депутатов.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова Корнелиу Фуркулицэ сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра. В состав большинства вошли 54 депутата от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

"Заявляем о создании парламентского большинства ниже подписавшимися депутатами парламента Х созыва для поддержки кандидата Марианны Дурлиштяну на пост премьер-министра... Соответствующие документы переданы президенту страны. Сейчас они находятся в процедуре регистрации", – сказал Фуркулицэ.

Таким образом, декларацию о создании большинства подписали от ПСРМ – Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Корнелиу Фуркулицэ, Адела Рэйляну, Александр Суходольский, Раду Мудряк, Александр Жолнач, Кирилл Татарлы, Николай Паскару, Владимир Односталко, Никита Цуркан, Ирина Лозован, Александр Нестеровский, Анатолий Лабунец, Владимир Миздренко, Михаил Пачу, Петру Бурдужа, Штефан Гацкан, Олег Липский, Олег Савва, Алла Долинцэ, Александр Усатый, Георге Пара, Григорий Новак, Гайк Вартанян, Алла Пилипецкая, Алла Дарованная, Григорий Узун, Виталий Евтодиев, Федор Гагауз, Эдуард Смирнов, Андриан Лебединский, Иванна Коксал, Богдан Цырдя, Василий Боля, Марина Радван, Евгений Никифорчук, Владимир Андронаке, от фракции партии "Шор" и Pentru Moldova – Денис Уланов, Марина Таубер, Регина Апостолова, Элеонора Граур, Виолетта Иванова, Руксанда Главан, Елена Бокалу, Игорь Химич, Вадим Фотеску, Корнелиу Падневич, Владимир Витюк, Петр Жардан, Георгий Брашовский, Григорий Репещук, Сергей Сырбу, а также независимый депутат Александр Олейник.

Ранее президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

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