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Майя Санду

Санду вновь приглашает парламентские фракции на переговоры

© REUTERS / JOHANNA GERON
Политика
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35621
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33587460/sandu-vnov-priglashaet-parlamentskie-fraktsii-na-peregovory.html

В парламенте Молдове не поддержали кандидата в премьеры, выдвинутого главой государства. Теперь президент инициирует новые переговоры.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приглашает парламентские фракции на новый раунд переговоров.

Они состояться в четверг в 17.00 в президентуре. Такое объявление опубликовано на сайте президентуры. 

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Evgheni Panasenko
Никто в парламенте Молдовы не проголосовал за правительство Гаврилицы

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду - Наталье Гаврилицэ. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. 

Помимо этого, некоторые фракции уже выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов на премьерство. Кандидат от "Платформы DA" - Андрей Нэстасе.

А социалисты в свою очередь предложили Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. 

Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В состав большинства вошли 54 депутата от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

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