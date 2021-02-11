Pro Moldova может предложить своего кандидата в премьер-министры страны

В парламенте может появиться третий выдвиженец на пост главы кабмина. На этот раз от депутатов Pro Moldova.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova не исключает, что предложит собственного кандидата в премьер-министры Республики Молдовы. Об этом на брифинге в парламенте заявил лидер группы Андриан Канду.

"Мы не проголосовали за правительство Гаврилицы, хотя у нас и были причины сделать это. Мы не проголосовали, потому что у правительства не было реального желания брать на себя ответственность за власть", – сказал спикер.

По его словам, Pro Moldova будет участвовать в консультациях с президентом, после чего сформулирует и озвучит свою позицию.

"Мы не исключаем, что предложим своего кандидата", – заявил Канду.

По его словам, кандидатура госпожи Дурлештяну неплохая, и платформа Pro Moldova не исключает, что проведет встречу с ней.

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