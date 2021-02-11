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Администрация президента/

Чем закончились дискуссии Санду с депутатами: что говорят парламентарии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33594123/chem-zakonchilis-diskussii-sandu-s-deputatami-chto-govoryat-parlamentarii.html

После заседания парламента, на котором провалился вотум доверия правительству под руководством Натальи Гаврилицы, президент Молдовы провела очередной раунд дискуссий с представителями парламентских сил.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела дискуссии с представителями политических сил, представленных в парламенте. Каждая фракция высказалась по текущей ситуации в стране, а также озвучила свою позицию по кандидату в премьеры.

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© CC0 / Pixabay / klimkin
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"Вчера мы говорили с госпожой Санду. Мы были уверены по поводу этого альянса. Спросил госпожу Санду о плане "Б" в этом случае. Сегодня на консультациях мы выступили с таким же подходом, надеюсь, что еще не поздно, чтобы мы предложили кандидатуру Андрея Нэстасе для миноритарного правительства", – сказал вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь.

По его словам, насколько ему известно, подписи в пользу Дурлештяну уже собраны, но он надеется, что есть причины, чтобы президент не соглашалась на эту кандидатуру.

Как отметил представитель фракции партии "Шор" Денис Уланов, то, что депутаты от его фракции поддержали Дурлештяну, означает продолжение всей той политики, за которую они всегда выступали, – прежде всего должны учитываться интересы страны.

"Это совсем не означает, что в республике не должны быть проведены выборы. Будут они досрочными или не досрочными, будут они через "х" времени, или через "у" времени, это покажет сложившаяся ситуация. Прежде всего страна должна получить функциональное правительство", – сказал Уланов.

По его словам, речь идет не о формировании большинства с точки зрения постоянного коалиционного, а о ситуации, соответствующей Конституции. "Речь идет о выполнении конституционной процедуры, предусмотренной для выдвижения кандидатов в премьеры. И не более того",  – добавил он.

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