Санду повторно выдвинула кандидатуру Гаврилицы на пост премьера

Президент Молдовы по итогам дискуссий с парламентскими фракциями и группами озвучила свое решение по кандидату в премьеры.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду повторно предложила на пост главы правительства кандидатуру Натальи Гаврилицы, программу и состав кабмина под руководством которой в четверг не поддержал парламент страны. Об этом глава государства заявила на брифинге по итогам дискуссий с парламентскими фракциями и группами.

"Решила выдвинуть в качестве кандидата в премьер-министры госпожу Наталью Гаврилицу. Попросила ее сформировать команду, подготовить программу и представить парламенту", – сказала Санду.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду - Наталье Гаврилицэ. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции уже выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов на премьерство. Кандидат от "Платформы DA" - Андрей Нэстасе.

А социалисты в свою очередь предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась.

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