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ПСРМ

В ПСРМ прокомментировали повторное выдвижение Гаврилицы на пост премьера

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210211/33595641/v-psrm-prokommentirovali-povtornoe-vydvizhenie-gavrilitsy-na-post-premera-.html

В Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обратили внимание на то, что решение президента по поводу повторного выдвижения на пост главы правительства кандидатуры Натальи Гаврилицы противоречит Конституции.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Молдавские социалисты не согласны с решением главы государства Майи Санду о повтором выдвижении на пост премьера Натальи Гаврилицы. В партии считают, что это серьезно нарушает Основной закон республики и решения Конституционного суда, которые обязывают президента выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством.

"Объявленное этим вечером решение серьезно нарушает Конституцию и решения Конституционного суда, которые обязывают президента выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством", – отметили в ПСРМ.

По мнению социалистов, "то, что сделала сегодня Майя Санду, называется на данном этапе попыткой узурпировать государственную власть".

Церемония инаугурации президента Майи Санду.
© Photo : Miroslav Rotari
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"В момент, когда будет официально издан указ о выдвижении премьер-министра, президент страны окажется вне Конституции и в полном процессе узурпации власти в государстве, что влечет за собой правовые и политические последствия. ПСРМ опротестует завтра в Конституционном суде узурпаторский декрет, изданный президентом страны. До вынесения решения просим руководство парламента не соглашаться на созыв заседания для заслушивания лица, незаконно выдвинутого на пост премьер-министра", – подчеркнули в партии.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду – Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты в свою очередь предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы.

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