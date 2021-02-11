Нагачевский: президент обязан выдвинуть кандидата, предложенного большинством

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Президент Молдовы обязан по Конституции выдвинуть кандидата, предложенного минимум 51 депутатом. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции республики Фадей Нагачевский на своей странице в Facebook.

"Молдова – парламентское государство. Промахи президента республики становятся все более частыми и опасными", – считает автор поста.

Он напомнил, что, во-первых, глава государства Майя Санду не выдвинула кандидата в премьеры после консультаций с парламентскими фракциями в декабре 2020 года, "изобретя теорию самороспуска парламента, в ожидании решения Конституционного суда".

"Второе. Исходя из информации в прессе, президент созвала судей на какие-то дискуссии. Третье. Отказалась выглядящим неконституционным способом выдвигать на пост премьера кандидата, которого идентифицировали согласно Конституции и юриспруденции Конституционного суда 54 депутата парламента", – отметил и.о. главы Минюста.

По его словам, все это "вместе с нападками некоторых на языковую политику государства, рядом политических высказываний относительно иностранных дипломатов, призывами к протестам, которые перерастают в массовые беспорядки, вызывают подозрения о существовании согласованного акта дестабилизации с целью захвата абсолютной власти в нарушение конституционных норм".

"Надеюсь, политические игроки вернутся к конституциональным нормам и откажутся от продвижении прецедентов с непредсказуемыми последствиями для демократии, исходя из интересов партий или других узких интересов. В заключение отмечу, что президент обязан по Конституции выдвинуть кандидата, предложенного минимум 51 депутатом. Парламент не может быть распущен за конституционное нарушение президента", – считает Нагачевский.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду – Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты в свою очередь предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. В Партии социалистов отметили, что это решение президента серьезно нарушает Основной закон республики и постановления Конституционного суда, которые обязывают главу государства выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством. В ПСРМ сообщили, что обратятся в Конституционный суд по факту узурпации Санду государственной власти.

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