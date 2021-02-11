Нагачевский: президент обязан выдвинуть кандидата, предложенного большинством

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Президент Молдовы обязан по Конституции выдвинуть кандидата, предложенного минимум 51 депутатом. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции республики Фадей Нагачевский на своей странице в Facebook.
"Молдова – парламентское государство. Промахи президента республики становятся все более частыми и опасными", – считает автор поста.
Он напомнил, что, во-первых, глава государства Майя Санду не выдвинула кандидата в премьеры после консультаций с парламентскими фракциями в декабре 2020 года, "изобретя теорию самороспуска парламента, в ожидании решения Конституционного суда".
"Второе. Исходя из информации в прессе, президент созвала судей на какие-то дискуссии. Третье. Отказалась выглядящим неконституционным способом выдвигать на пост премьера кандидата, которого идентифицировали согласно Конституции и юриспруденции Конституционного суда 54 депутата парламента", – отметил и.о. главы Минюста.
По его словам, все это "вместе с нападками некоторых на языковую политику государства, рядом политических высказываний относительно иностранных дипломатов, призывами к протестам, которые перерастают в массовые беспорядки, вызывают подозрения о существовании согласованного акта дестабилизации с целью захвата абсолютной власти в нарушение конституционных норм".
"Надеюсь, политические игроки вернутся к конституциональным нормам и откажутся от продвижении прецедентов с непредсказуемыми последствиями для демократии, исходя из интересов партий или других узких интересов. В заключение отмечу, что президент обязан по Конституции выдвинуть кандидата, предложенного минимум 51 депутатом. Парламент не может быть распущен за конституционное нарушение президента", – считает Нагачевский.
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