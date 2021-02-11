Президент против парламента: ситуация грозит двоевластием

Если за происходящим в Молдове следить со стороны, то это может показаться театром абсурда — президент назначает кандидата в премьеры только затем, чтобы депутаты парламента его не избрали.

Пика абсурдная ситуация достигла в четверг, когда Наталья Гаврилица пришла в парламент, чтобы представить программу деятельности правительства и состав своего кабинета министров. Потому что еще до конца заседания Партия социалистов заявила, что выдвинет собственного кандидата в премьеры.

И это, так сказать, "при живом-то кандидате", когда Гаврилица еще отвечала на вопросы депутатов с центральной трибуны парламента.

В итоге депутаты мгновенно потеряли интерес к происходящему в зале — актуальная повестка дня изменилась. Кабинет, сформированный выдвиженкой Майи Санду, уже никого не интересовал. Главной темой дня стал кабинет, который предстоит сформировать Марианне Дурлештяну.

Как обсуждали вотум доверия кабинету Гаврилицы

То, что закончилось, как фарс, начиналось, как митинг. Ничего подобного во время процедуры вынесения вотума доверия правительству еще не происходило в молдавском парламенте.

Все бессчетные кандидаты в премьеры, что приходили в парламент до сих пор, вели себя словно младший менеджер в кабинете главы корпорации. Который решает, повысить ли новичка до начальника отдела.

Выработался и стиль под названием "кандидат в премьеры, выступающий перед депутатами" — это серьезность, ответственность, взвешенность, сдержанная реакция на язвительные вопросы.

Однако Наталья Гаврилица порушила эту традицию с первых секунд выступления, обратившись к "гражданам Молдовы в этом зале и вне его. Молдова была продана и предана…" — так, словно выступала на митинге. Из уст кандидата сыпались политические декларации и обвинения в адрес оппонентов. Голос набирал силу и звенел в обитых дубом парламентских стенах, словно на митинговой площади, машущей флагами.

Терпение у спикера лопнуло минут через пять, когда Гаврилица заявила, что нынешний коррумпированный и продажный состав парламента недостоин народного доверия.

"Проявите хотя бы каплю уважения к парламенту. Не забывайте, что вы кандидат в премьер-министры и перейдите к докладу по программе", — сказала Зинаида Гречаная.

Доклад по программе депутатов не впечатлил. Заседание быстро превратилось в обычный в последнее время обмен колкими репликами.

Казалось, о кандидате в премьеры все забыли, а вопросы Гаврилице задавали с одной-единственной целью — чтобы побольнее уколоть оппонента.

"Давайте за пять минут закончим этот спектакль и перейдем к обсуждению по-настоящему важных вопросов. Все понимают, что за это правительство не проголосуют", — сказал еще в начале заседания лидер Демпартии Павел Филип.

Спустя четыре часа дебатов оказалось, что это предложение было единственно возможным здравым решением.

Известие, что ПСРМ выдвинула Марианну Дурлештяну как собственного кандидата в премьеры, фактически уничтожило хлипкую интригу.

А заявление фракции "Шор" , "Pentru Moldova" и "неприсоединившихся" депутатов о готовности поддержать выдвижение Дурлештяну добило дискуссию.

Вопрос о вотуме доверия кабмину Гаврилицы был поставлен на голосование, и за него не поднял руку ни один депутат.

Что означает выдвижение Марианны Дурлештяну

Фактически, формирование парламентского большинства (по всем правилам, с подписанием документа и поименным списком депутатов, в него вошедших) говорит о смене ранее объявленного курса на максимально быструю организацию досрочных парламентских выборов.

Если бы президент Молдовы выдвинула Марианну Дурлештяну кандидатом в премьеры, то правительство можно было бы считать уже назначенным. А это означает, что вопрос об организации досрочных выборов отодвигается на неопределенный срок.

Сомнительно, чтобы за правительство Дурлештяну, которое уже назвали "антикризисным", депутаты стали бы голосовать, чтобы тут же отправить его в отставку. Большие сомнения и в том, что команда Дурлештяну, какой бы блестящей она ни была, успеет справиться с кризисом хотя бы за год, не говоря уже о более сжатых сроках.

То есть, с большой вероятностью досрочных выборов может и вовсе не случиться, ведь очередные парламентские выборы должны пройти уже в 2023 году.

Это категорически не устраивает многие политические силы, и что еще важнее — Майю Санду, которая в унылом одиночестве управляет зданием президентской администрации. Перспектива быстрой и катастрофической потери рейтинга на фоне завышенных ожиданий и отсутствующих рычагов власти обещает ей политическую гибель. "Ферзя загнали в ловушку", — как саркастически заметил в соцсетях лидер ДПМ Павел Филип, узнав о выдвижении Дурлештяну.

Ходов у Майи Санду не осталось, был объявлен шах — и президент ринулась выходить из окружения напролом, роняя фигуры. Кандидатом в премьеры она вновь назначила Наталью Гаврилицу, сославшись на "подозрения" в отношении "ряда фамилий", которые она обнаружила среди подписей депутатов в поддержку Дурлештяну.

Решит ли Конституционный суд судьбу нового правительства

Президент Молдовы игнорировала создание новое парламентское большинство и не приняла выдвинутого этим большинством кандитата в премьеры. Это узурпация власти, и антиконституционный акт, заявила вечером того же дня Партия социалистов.

ПСРМ сообщила, что завтра же опротестует декрет Майи Санду о назначении кандидата в Конституционном суде. Кроме того, руководство парламентом находится в руках правящего большинства. И это серьезно: "До вынесения решения <КС> просим руководство парламента не соглашаться на созыв заседания для заслушивания лица, незаконно выдвинутого на пост премьер-министра", — говорится в декларации ПСРМ.

Президент повторно назначила кандидата в премьеры, однако тот не сможет выступить перед парламентом, если не будет созвано пленарное заседание. Это очень похоже на двоевластие, когда парламент и президент принимают противоречащие друг другу решения — и каждый намерен отстаивать свою правоту.

Конфликт выкатился за рамки всех мыслимых процедур, и слово "импичмент" теперь выходит на первый план.

Либо Майя Санду сдается, уступает парламентскому большинству, отзывает свой декрет и назначает кандидатом Марианну Дурлештяну. Либо сдается парламентское большинство, соглашаясь на немедленные досрочные выборы.

Если же сдаваться никто не собирается, то начала процедуры ее отстранения от власти уже не избежать. Это единственный способ разрешить конфликт, когда "остаться должен только один".

Другой вопрос, чем импичмент может закончиться в стране, где толкования Конституции уже составляют собой том, многократно превосходящий по толщине саму Конституцию.

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