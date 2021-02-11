Новый виток политического кризиса в Молдове: какие сюрпризы ждут страну

Заседание парламента, провальный вотум доверия правительству, новые кандидаты в премьеры, повторное выдвижение Гаврилицы, обвинения в узурпации власти, шаги к досрочным выборам и обиды бывших партнеров – тонкости молдавской политики в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Новый виток политического кризиса в Молдове. Предложенный президентом Майей Санду кандидат в премьеры Наталья Гаврилица не заручилась поддержкой в парламенте. Более того в законодательном органе сформировалось большинство, которое выдвинуло своего кандидата на пост главы правительства – Марианну Дурлештяну. В ее поддержку выступили 54 депутата от фракций Партии социалистов, партии "Шор", группы Pentru Moldova, а также один независимый законодатель. Однако Санду не согласилась с предложенной большинством кандидатурой и повторно выдвинула Гаврилицу в премьеры. Итоги дня и прогнозы на будущее – в обзоре Sputnik Молдова.

(Не) Голосование парламента

Заседание высшего законодательного органа в четверг длилось порядка шести часов, из которых более четырех часов шло обсуждение программы кабмина под руководством Гаврилицы. Сами депутаты дали этому заседанию следующую оценку: "цирк", "шоу", "пустая трата времени"… Дискуссии по программе правительства мало напоминали привычные споры. Депутаты обвиняли друг друга в предательстве национальных интересов, вспоминали старые обиды и активно генерировали новые. Во всем этом с неким энтузиазмом участвовала с центральной трибуны кандидат в премьеры. Спикер парламента Зинаида Гречаная призвала Гаврилицу к порядку и потребовала не превращать заседание в митинг.

Гаврилица выразила готовность нового правительства уйти в отставку после решения главных проблем страны.

В итоге за кабмин под ее руководством не проголосовал ни один депутат. Ноль голосов. Такое впервые произошло в истории современной Молдовы.

Разнообразие кандидатов

В этот же четверг социалисты объявили о том, что предложат президенту нового кандидата в премьеры – Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Об этом заявил пятый президент страны, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон на брифинге.

Позже на этом же заседании законодательного органа глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Дурлештяну на пост премьер-министра. В состав большинства вошли 54 депутата от фракций ПСРМ, партии "Шор", Pentru Moldova, а также один независимый кандидат.

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Вслед за социалистами своего кандидата предложили депутаты "Платформы DA", у которых 11 кресел в 101-местном парламенте. Они выдвинули лидера партии Андрея Нэстасе.

Новый раунд дискуссий президента с депутатами

Сразу после заседания парламента глава государства пригласила представителей парламентских фракций и групп принять участие в очередном раунде дискуссий. Основные мысли, озвученные депутатами:

ПСРМ: "Ждем, чтобы госпожа президент последовала предписаниям Конституции и предложила кандидатуру Марианны Дурлештяну в качестве кандидата в премьеры, чтобы приступить к последующим процедурам по формированию команды и программы правительства", – сказал глава фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

Фракция партии "Шор" и Pentru Moldova: "Речь идет не о формировании большинства с точки зрения постоянного коалиционного правительства, а о ситуации, соответствующей Конституции, о выполнении конституционной процедуры, предусмотренной для выдвижения кандидатов в премьеры. И не более того", – добавил представитель фракции "Шор" Денис Уланов.

PAS: "Со стороны PAS повторяем, что мы сделаем все возможное, чтобы дойти до досрочных парламентских выборов. Сценарий для этого уже начался. Должны быть провалены две попытки (утверждения правительства - ред.), чтобы были основания для роспуска парламента", – отметил глава фракции Игорь Гросу. © Sputnik / Miroslav Rotari Чем закончились дискуссии Санду с депутатами: что говорят парламентарии

DA: "Сегодня на консультациях мы выступили с таким же подходом, надеюсь, что еще не поздно, чтобы мы предложили кандидатуру Андрея Нэстасе для миноритарного правительства", – сказал вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь.

Pro Moldova: "В зависимости от кандидата, которого выдвинет госпожа президент Майя Санду, у нас состоятся дискуссии внутри команды Pro Moldova, возможно, будут консультации с этим кандидатом. Обсудим внутри команды и с другими партиями, что делать дальше", – сказал лидер парламентской группы Андриан Канду.

Повторное выдвижение Гаврилицы и ее первые заявления

После выступления в парламенте и объявления президентом решения о повтором выдвижении кандидата в премьеры, Гаврилица дала интервью, в котором рассказала о том, что она намерена делать дальше.

"Обсужу с коллегами, как из PAS, так и из предлагаемого правительства, каковы дальнейшие шаги. Придем в парламент, когда посчитаем, что пришло время. Не будем спешить", – заявила кандидат в премьеры.

На вопрос о том, намерена ли она вносить коррективы в программу правительства и состав кабмина, Гаврилица отметила, что вновь намерена обсудить эти вопросы с коллегами.

При этом она подчеркнула, что не рассматривала возможность провести встречи с представителями парламентских фракций и групп. "Это первый шаг к досрочным выборам. Первая попытка провалилась. Идем последовательно по этому пути, не вижу, каким образом должен отличаться подход в этом случае", – сказала кандидат на пост главы правительства.

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Гаврилица не исключает, что при второй попытке депутаты могут проголосовать за правительство под ее руководством, так как они по-настоящему не хотят досрочных выборов.

Реакция Минюста

Исполняющий обязанности министра юстиции республики Фадей Нагачевский написал на своей странице в Facebook, что президент Молдовы обязан по Конституции выдвинуть кандидата, предложенного минимум 51 депутатом.

"Парламент не может быть распущен за конституционное нарушение президента", – считает Нагачевский.

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Социалисты обвинили Санду в узурпации власти

В ПСРМ не согласны с решением главы государства по повторному выдвижению Гаврилицы. В партии считают, что это серьезно нарушает Основной закон республики и решения Конституционного суда, которые обязывают главу государства выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством.

"ПСРМ опротестует завтра в Конституционном суде узурпаторский декрет, изданный президентом страны. До вынесения решения просим руководство парламента не соглашаться на созыв заседания для заслушивания лица, незаконно выдвинутого на пост премьер-министра", – подчеркнули в партии.

Зачем Санду пошла на такой шаг?

Глава фракции PAS Игорь Гроссу, комментируя повторное выдвижение Гаврилицы в премьеры, заявил, что этот шаг президента "вписывается в последовательную линию, которая была объявлена в рамках президентской электоральной кампании и после нее, и которая заключается в том, чтобы идти к досрочным парламентским выборам".

"Последовательно идем к тому, чтобы было минимум две исчерпанные попытки в парламенте, чтобы были выполнены условия для роспуска парламента", – сказал Гросу.

Депутат-социалист Гайк Вартанян отметил, что президент "решила пойти по конфронтации, продолжаю свою политику, не имеющую ничего общего с реальным положением вещей и Конституцией, и решила войти в клинч с парламентом и Основным законом".

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В DA обиделись на PAS

Представитель DA Василий Нэстасе напомнил, что вместе с пропрезидентской партией PAS они вместе боролись против режима Владимира Плахотнюка, проводили совместные протесты, поддерживали Санду на президентских выборах в 2016 и 2020 годах.

"Мы думали, что перед выдвижением первый раз кандидатуры госпожи Гаврилицы или кого-то другого было бы хорошо провести хотя бы неформальные дискуссии и с нами. Этого не произошло. Сегодня мы выступили с альтернативным предложением. Но с нами никто не считается из бывших партнеров. Это раздражает", – сказал Нэстасе.

По его словам, PAS на данный момент хочет монополизировать правый фланг, институт президента, парламента и так далее без учета мнения партнеров.

По второму выдвижению Натальи Гаврилицы тоже есть подозрения.

"Потому что в Румынии, где Конституция такая же по этому вопросу, как и у нас, Конституционный суд отклонил во второй раз кандидатуру Лудовика Орбана, который претендовал на пост премьера. То есть такая аналогия".

Что ждет Санду?

Политический аналитик Игорь Волницкий считает, что отказ президента выдвигать кандидата в премьеры, предложенного парламентским большинством, влечет риск приостановления в должности, однако этот вопрос должен еще обсуждаться. Впрочем, как считает политолог, Санду может вывести людей на протесты.

По мнению юриста и специалиста по Конституционному праву Теодора Кырнаца, с точки зрения Конституции и практики Конституционного суда при наличии большинства в парламенте президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры. Согласно Основному закону страны, правительство – это продукт деятельности парламента. Эта норма существует для того, чтобы не создавать вакуум власти.

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Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе считает, что президент страны не является решающим в процессе формирования правительства и не может навязывать свое мнение парламенту.

"Президент – соавтор решений в процессе формирования правительства, но является решающим. Глава государства не может навязать свое мнение парламенту, пока в законодательном органе есть большинство, способное сформировать правительство. Президент появляется как активный игрок только тогда, когда парламент не может сформировать кабмин", - уточнил он в рамках одной из телеперадч.

По его словам, у президента есть право один раз отклонить кандидатуру в премьеры, предложенную парламентским большинством, если есть аргументы.

"Но сегодня вечером мы не стали свидетелями продолжения этой процедуры, а кое-чего другого. Президент решила выйти с тем же кандидатом", – сказал Тэнасе.

Мяч в решении политических споров в Молдове похоже снова окажется на поле Конституционного суда.

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