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Парламент

Перепалка в молдавском парламенте: депутаты не поделили кресло

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (312)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210212/33599462/perepalka-v-moldavskom-parlamente-deputaty-ne-podelili-kreslo.html

Очередное заседание законодательного форума для народных избранников началось с просьбы одного из парламентариев, которая возмутила других депутатов.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Пленарное заседание высшего законодательного органа Молдовы проходит в пятницу. Пленум начался с необычной просьбы депутата от фракции Демпартии Моники Бабук. 

Она пожаловалась председателю парламента Зинаиде Гречаной, что с трудом нашла для себя рабочее место. 

"После заседании постоянного бюро, на котором ввели должность еще одного вице-спикера для господина Витюка, депутат Бабук не может найти себе место в зале, поскольку коллеги не уступают. Прошу вас как председателя - или я вернусь на свое место в президиум, или мы все же решим эту проблему", - обратилась Бабук. 

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Гречаная отреагировала на просьбу депутата и призвала глав некоторых фракций подойти к ней после заседания. 

"В этой жизни все может произойти, особенно в нашем парламенте. Уважаемые коллеги, так понимаю, в центре зала вы не можете поделить места? Прошу председателей фракций в центре зала после заседания зайти ко мне вместе с генсекретарем законодательного органа", - пояснила спикер. 

Она попросила ответственных депутатов принести ей схему рассадки всех парламентариев в зале.

Просьба Бабук возмутила депутата от фракции "Шор" Марину Таубер, она посчитала, что для решения этого вопроса у парламента еще есть время и не нужно было начинать законодательный форум именно с этой проблемы. 

"Вчера господин Дьяков подошел к нам с этим вопросом, думаю, у нас еще есть время рассмотреть их предложение и принять решение. Не понимаю, зачем сейчас начали пленум с этого вопроса, самый большой вопрос в повестке дня Молдовы, где должна сидеть Бабук?", - отметила Таубер.

Напомним, Моника Бабук была лишена должности вице-спикера 4 декабря 2020 года по предложению фракции "Шор". Место Бабук в президиуме занял член упомянутой фракции Владимир Витюк.  

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (312)

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