Есть ли в парламенте Молдовы политическая коалиция – уточнение социалистов

Социалисты не согласны с повторным выдвижением Гаврилицы в премьеры и намерены опротестовать решение президента в Конституционном суде. В ПСРМ готовы продолжать дискуссии с фракциями, чтобы найти дополнительную поддержку для кандидата на пост главы кабмина Дурлештяну.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В парламенте нет политической коалиции и не может быть на данном этапе, есть большинство в поддержку кандидатуры Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра. Об этом заявил глава фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Корнелиу Фуркулицэ на брифинге в пятницу.

"Повторное выдвижение Натальи Гаврилицы Майей Санду – это серьезное нарушение Конституции и создает опасный прецедент узурпации государственной власти. Декрет о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы антиконституционен и будет опротестован в Конституционном суде", – сказал Фуркулицэ.

По его словам, до окончательного решения суда парламент не может повторно рассматривать программу деятельности кабмина под руководством Гаврилицы.

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"Есть парламентское большинство в поддержку кандидатуры Марианны Дурлештяну. В парламенте нет политической коалиции и не может быть на данном этапе. ПСРМ выдвинула кандидатуру на пост премьера и предложила всем депутатам вне зависимости от фракции или партии, к которой они принадлежат, поставить подпись в поддержку этой кандидатуры", – отметил Фуркулицэ.

Он отметил, что руководство фракции социалистов лично дискутировало с представителями всех парламентских групп. "ПСРМ готова продолжать и в дальнейшем конструктивный диалог со всеми парламентскими фракциями и депутатами для поиска оптимального варианта выхода из политического кризиса, исходя из интересов граждан нашей страны", – добавил глава фракции социалистов.

Фуркулицэ обратился к Санду с советом не повторять путь, когда она хотела идти по идее самороспуска парламента, а продвигаться в рамках Конституции и следовать положениям закона, которые она обязана исполнять.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дурлештяну согласилась на выдвижение в премьеры, не зная, что ее кандидатуру поддержит и фракция Партии "Шор". Фуркулицэ отметил, что утром в четверг социалисты получили повторное согласие от Дурлештяну стать кандидатом в премьеры. Как пояснил представитель ПСРМ, "позиция Дурлештяну заключается в том, что ее выдвинули депутаты вне зависимости от той партии, в которой они состоят".

"Госпожа Дурлештяну заявила о том, что вмешается в сложную ситуацию, которая создана в стране. Вне зависимости от того, кто будут эти депутаты, которые ее поддержат, она будет профессионально исполнять обязанности премьера. Она придет и поговорит с фракциями. Мы уверены, что будут еще парламентские фракции и группы, которые поддержат ее кандидатуру помимо тех 54 депутатов", – отметил Фуркулицэ.

По его словам, не исключается, что кандидатуру Дурлештяну поддержат демократы, Pro Moldova и даже PAS.

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Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты в свою очередь предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы.

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