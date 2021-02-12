Нагачевский - депутату: не ищите зомби среди министров, идите работать

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности министра юстиции республики Фадей Нагачевский считает, что разрешение политического кризиса в стране находится в компетенции администрации президента и парламента, а не уходящего в отставку правительства. Такое мнение он высказал в своем посте в соцсети, отвечая на высказывания одного из депутатов парламента в эфире местной телекомпании, назвавшего и.о. министров зомби.

"Мы находимся в отставке, так что наши компетенции настолько ограничены, что даже возникают блокировки. В обязанности уходящего в отставку правительства не входит действовать в качестве правительства, обладающего всеми полномочиями (вопреки Конституции), только для того, чтобы сохранить имидж президента или депутатов, увиливающих от ответственности", - отметил он.

По его мнению, разрешать политический кризис необходимо в срочном порядке.

"Приступайте к работе. Вас выбрали для этого. Учредите правительство или найдите другие решения и не ищите виновных или зомби в уходящем в отставку правительстве", - заключил он.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду – Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты в свою очередь предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. В Партии социалистов отметили, что это решение президента серьезно нарушает Основной закон республики и постановления Конституционного суда, которые обязывают главу государства выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством. В ПСРМ сообщили, что обратятся в Конституционный суд по факту узурпации Санду государственной власти.

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