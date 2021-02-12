Дурлештяну подтвердила свое выдвижение на пост премьера

Мариана Дурлештяну подтвердила, что приняла приглашение ПСРМ баллотироваться на пост премьер-министра. По ее словам, одна из причин такого решения – защита интересов народа.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Кандидат в премьеры, предложенный Партией социалистов, Мариана Дурлештяну отреагировала на многочисленные обвинения, появившиеся в публичном пространстве. Ее обвинили в том, что она приняла поддержку партии "Шор".

Как объяснила Дурлештяну на своей странице в Facebook, у нее нет связей в каком-либо политическом формировании, а сбор подписей в ее поддержку она не контролировала.

"Приняла приглашение как аполитичный человек, учитывая, что я не была и не являюсь членом политической партии. Основывалась на принципе профессионализма в контексте усугубляющейся пандемии, бедности и экономического кризиса. Процесс сбора подписей в парламенте контролировался не мной, потому что у меня нет таких возможностей. Проверка списка подписей не в сфере полномочий потенциального кандидата", – написала Дурлештяну.

По ее словам, она решила принять предложение, чтобы вывести страну из кризиса.

"Причина принять предложение основана на желании искоренить бедность в Молдове, управлении страной в пандемический кризис, обеспечении безопасности граждан в будущем, реализации инвестиционных проектов и возвращении диаспоры домой", - добавила кандидат от ПСРМ.

Дурлештяну уточнила, что Молдове срочно нужна программа с Международным валютным фондом, а также нужно налаживать связи с другими зарубежными партнерами и ориентироваться на реформы во всех областях.

Она подчеркнула, что за всю свою карьеру получала должности только после собеседований, конкурсов и взятия на себя ответственности на благо граждан Республики Молдова.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду – Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты в свою очередь предложили Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. В Партии социалистов отметили, что это решение президента серьезно нарушает Основной закон республики и постановления Конституционного суда, которые обязывают главу государства выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством. В ПСРМ сообщили, что обратятся в Конституционный суд по факту узурпации Санду государственной власти.

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