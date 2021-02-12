Депутат PAS просит КС пересмотреть неудобное для Санду решение

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Оазу Нантой попросил Конституционный суд (КС) пересмотреть свое решение, которое обязывает президента выдвинуть в премьеры кандидатуру поддержанную формализованным парламентским большинством. Текст своего обращения Нантой опубликовал в Facebook.

В нем он указывает, что Конституционный суд принял решение, описывающее процедуру формирования "формализованного большинства" и обязывающее президента выдвинуть в премьеры кандидата, поддержанного большинством депутатов, еще в 2015 году, когда президент избирался парламентом.

В 2016 году тот же КС вернул Конституцию к изначальной редакции и вернул прямые выборы президента страны, что меняет систему сдержек и противовесов в государстве.

"В соответствии с положениями статьи 72 Кодекса конституционной юрисдикции от 16 июня 1995 года и аргументами, изложенными выше, я с уважением прошу изучить возможность пересмотра Постановления Конституционного суда № 23 от 6 августа 2020 года о понятии "формализованное парламентское большинство"", – говорится в обращении депутата.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду — Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" — Андрей Нэстасе. А социалисты в свою очередь предложили Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. В Партии социалистов отметили, что это решение президента серьезно нарушает Основной закон республики и постановления Конституционного суда, которые обязывают главу государства выдвигать кандидата, предложенного сформированным.

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