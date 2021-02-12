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Церемония приветствия флага и гимна.

После утверждения мандатов депутаты будут приносить присягу перед парламентом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210212/33612221/deputaty-budut-prinosit-prisyagu-pered-parlamentom.html

Церемония, по мнению ее инициатора, должна повысить ответственность народных избранников перед гражданами.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Парламент большинством голосов поддержал в первом чтении представленный Игорем Додоном в 2020 году законопроект, в котором говорится, что депутаты должны принимать присягу перед пленарным заседанием Законодательного органа после утверждения полномочий законодателя Конституционным судом.

"Такое обязательство будет способствовать развитию ответственного отношения высокопоставленного лица к выполнению полученного мандата исключительных в интересах народа и с учетом национальных интересов Республики Молдова", — написал в социальных сетях лидер Партии социалистов.

Додон поблагодарил парламентариев за поддержку и заявил, что депутаты должны служить только интересам граждан, которые делегировали их на высокий пост представителя высшей законодательной власти.

Политический туризм – level 2020

Сезон межфракционной миграции открылся в прошлом году расколом демократов. После парламентских выборов в феврале 2019-го во фракции Демпартии Молдовы (ДПМ) насчитывалось 30 депутатов. В феврале 2020-го шестеро законодателей: Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григоре Репесчук и Корнелиу Падневич покинули ДПМ и объявили о создании блока Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM (PAS и DA).

Парламент. Иллюстративное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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Свое решение они пояснили тем, что руководство Демпартии не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки создания коалиции с ПСРМ.

В скором времени примеру шестерки первопроходцев последовали еще несколько членов ДПМ – Георге Брашовски и Руксанда Главан.

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Весной из стана демократов начали уходить косяками: 8 мая партию покинули Елена Бакалу и Олег Сырбу, которые объявили о присоединении к Pro Moldova, а Виолетта Иванова и Владимир Витюк – к фракции Партии "Шор". Через десять дней в Pro Moldova ушли Василе Быткэ и Геннадий Вердеш.

Моника Бабук.
© Sputnik / Mihai Caraus
Бабук: как остановить перебежчиков и "туризм" депутатов в парламенте Молдовы

Исход продолжился и летом. Так, 9 июня ДПМ покинул и депутат Ангел Агаке, а 17 июня – его коллега Ефросиния Грецу. Они также решили перейти в Pro Moldova.

Однако на этом все не закончилось. "Ушельцы" из ДПМ проработали вместе не так уж и долго. Затем пятеро депутатов покинули Pro Moldova и заявили о создании в законодательном органе нового политического объединения – платформы Pentru Moldova. Позднее к ним присоединились еще несколько коллег, а в Pro Moldova остались лишь два законодателя – Андриан Канду и Владимир Чеботарь.

Затем к парламентской платформе Pentru Moldova присоединилась фракция Партии "Шор". Это произошло 4 ноября. Как раз при поддержке платформы Pentru Moldova в парламенте проголосовали за ряд важных законопроектов.

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Теги:
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