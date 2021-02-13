Социалисты оспорили в КС повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры

Авторы обращения просят рассмотреть его в приоритетном порядке и приостановить действие указа до вынесения вердикта.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак, Василе Боля и Александр Суходольский обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьера Молдовы. Обращение социалистов опубликовано на сайте КС.

Социалисты просят рассмотреть их обращение в приоритетном порядке и приостановить действие указа на время рассмотрения дела.

Юристы ПСРМ также ходатайствуют о подтверждении факта нарушения Конституции и/или постановлений Конституционного суда со стороны президента Майи Санду, о признании факта игнорирования обязанности соблюдения равноудаленности и политической нейтральности в процессе выдвижения кандидата в премьер-министры.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты в свою очередь предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova