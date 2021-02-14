Гречаная поздравила главу "Справедливой России" с днем рождения

Спикер молдавского парламента поблагодарила Миронова за плодотворное межпартийное сотрудничество и заверила в готовности содействовать развитию молдавско-российских отношений.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная на своей странице в Facebook поздравила с днем рождения председателя Партии "Справедливая Россия", руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Российской Федерации Сергея Михайловича Миронова.

"От имени фракции ПСРМ в парламенте Республики Молдова и себя лично искренне поздравляю Сергея Михайловича и желаю долгих лет в добром здравии, а также новых важных достижений во имя процветания российского государства", – написала в соцсети спикер парламента.

В поздравительном послании Гречаная заверила Миронова "в полной готовности содействовать и далее сохранению и развитию общих многовековых молдавско-российских традиций в память о славном прошлом и во имя будущих поколений".

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