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Сергей Миронов на 13-м съезде ПСРМ. Архивное ото.

Гречаная поздравила главу "Справедливой России" с днем рождения

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210214/33624096/grechanaya-pozdravila-glavu-spravedlivoy-rossii-mironova-sdnem-rozhdeniya.html

Спикер молдавского парламента поблагодарила Миронова за плодотворное межпартийное сотрудничество и заверила в готовности содействовать развитию молдавско-российских отношений.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная на своей странице в Facebook поздравила с днем рождения председателя Партии "Справедливая Россия", руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Российской Федерации Сергея Михайловича Миронова.

"От имени фракции ПСРМ в парламенте Республики Молдова и себя лично искренне поздравляю Сергея Михайловича и желаю долгих лет в добром здравии, а также новых важных достижений во имя процветания российского государства", – написала в соцсети спикер парламента.

В поздравительном послании Гречаная заверила Миронова "в полной готовности содействовать и далее сохранению и развитию общих многовековых молдавско-российских традиций в память о славном прошлом и во имя будущих поколений".

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